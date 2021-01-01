تعمل جوجل على إختبار تقنية التعرف على قزحية العين

كشفت تسريبات مصورة عن إختبار جوجل لتقنية التعرف على قزحية العين بإستخدام نموذج من هاتف Pixel 2.
أطلقت شركة جوجل هاتف Pixel 2 للمرة الأولى خلال 2017، واليوم يعود الهاتف كنموذج لإختبار تقنية مسح قزحية العين للمستخدم، ولقد إستعرضت تسريبات مصورة جديدة تفاصيل إختبار هذه التقنية.
ويأتي نموذج Pixel 2 بمواصفات جديدة حيث إستبدلت جوجل الكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل في الهاتف بنظام للتعرف على قزحية العين والذي يعتمد على كاميرة أمامية مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء LED.
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