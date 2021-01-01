تعمل جوجل على إختبار تقنية التعرف على قزحية العين



تقنية التعرف على قزحية العين تقنية التعرف على قزحية العين

كشفت تسريبات مصورة عن إختبار جوجل لتقنية التعرف على قزحية العين بإستخدام نموذج من هاتف Pixel 2.



أطلقت شركة جوجل هاتف Pixel 2 للمرة الأولى خلال 2017، واليوم يعود الهاتف كنموذج لإختبار تقنية مسح قزحية العين للمستخدم، ولقد إستعرضت تسريبات مصورة جديدة تفاصيل إختبار هذه التقنية.



ويأتي نموذج Pixel 2 بمواصفات جديدة حيث إستبدلت جوجل الكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل في الهاتف بنظام للتعرف على قزحية العين والذي يعتمد على كاميرة أمامية مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء LED.

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أيضاً عند تمكين تطبيق “Iris Demo” سيعمل التطبيق على التحقق من قزحية العين للتسجيل وفتح الهاتف وذلك عن طريق محاذاة الأعين بنظام مسح قزحية العين في نظام الكاميرة الأمامية.وتشير التوقعات إلى أن هذا النموذج من هاتف Pixel 2 يستهدف بشكل رئيسي إختبار تقنية مسح قزحية العين.من جانب أخر لم تقدم جوجل تقنية مسح قزحية العين في إصدارات الشركة حتى الآن، إلا أن التقنية قدمت من سامسونج في سلسلة Galaxy S8 في 2017، ومن ثم طورت التقنية في 2018 لتشمل التعرف على الوجه في سلسلة Galaxy S9.