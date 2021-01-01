تستعد ابل لإطلاق الإصدار الثابت من تحديث iOS 16.2 في منتصف شهر ديسمبر

كشف تقرير جديد من المحلل “Mark Gurman” عن خطط ابل لإطلاق الإصدار الثابت من تحديث iOS 16.2 في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
كانت شركة ابل قد أطلقت الإصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 16.2 للمطوريين ومن ثم قدمت الأسبوع الماضي الإصدار التجريبي العام، واليوم تكشف أحدث التقارير التي نشرت على بلومبرج عن موعد إطلاق الإصدار الثابت من التحديث.
ولقد أوضح تقرير”Mark Gurman” أن ابل تطلق تحديث iOS 16.2 بالتزامن مع إطلاق تحديث iPadOS 16.2 للمستخدمين، حيث بدأت ابل أيضاً مؤخراً في إطلاق التحديثات التجريبية من iPadOS 16.2 والتي تجلب دعم لإتصال أجهزة الآيباد بشاشة خارجية.
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