يحجب Zoom خدماته المدفوعة عن المؤسسات التعليمية الروسية!

اشتكى العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية من حظر طاول الخدمات المدفوعة في الحسابات الإلكترونية التي تعتمدها عبر تطبيق Zoom.
وتبعا لموقع "فيدوموستي" الروسي فإن "هذه المشكلات في الحسابات الإلكترونية من شانها أن تؤثر على اعتماد Zoom من قبل الجامعات الروسية لعقد مؤتمرات الفيديو للأهداف التعليمية، كون النسخة المدفوعة من التطبيق توفر إمكانية إجراء اتصال صوتي مع 300 مستخدم في وقت واحد، أو عقد اجتماع فيديو يصل عددالمشتركين فيه إلى 1000 شخص، وعقد الأحداث عبر الإنرتنت والتي تستمر لـ 24 ساعة".
ومن بين الجامعات الروسية التي واجهت مثل هذه المشكلات تبعا للموقع كانت الجامعة الروسية الحكومية الاجتماعية وجامعة أورينبورغ الطبية الحكومية، والعديد من المؤسسات التعليمية في روسيا، ويعتقد بعض الخبراء أن خدمات Zoom من المحتمل أن تغادر روسيا تماما.
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