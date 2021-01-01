يحجب Zoom خدماته المدفوعة عن المؤسسات التعليمية الروسية!

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صورة الخبر: Zoom
Zoom

اشتكى العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية الروسية من حظر طاول الخدمات المدفوعة في الحسابات الإلكترونية التي تعتمدها عبر تطبيق Zoom.

وتبعا لموقع "فيدوموستي" الروسي فإن "هذه المشكلات في الحسابات الإلكترونية من شانها أن تؤثر على اعتماد Zoom من قبل الجامعات الروسية لعقد مؤتمرات الفيديو للأهداف التعليمية، كون النسخة المدفوعة من التطبيق توفر إمكانية إجراء اتصال صوتي مع 300 مستخدم في وقت واحد، أو عقد اجتماع فيديو يصل عددالمشتركين فيه إلى 1000 شخص، وعقد الأحداث عبر الإنرتنت والتي تستمر لـ 24 ساعة".

ومن بين الجامعات الروسية التي واجهت مثل هذه المشكلات تبعا للموقع كانت الجامعة الروسية الحكومية الاجتماعية وجامعة أورينبورغ الطبية الحكومية، والعديد من المؤسسات التعليمية في روسيا، ويعتقد بعض الخبراء أن خدمات Zoom من المحتمل أن تغادر روسيا تماما.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصدارات التجارية من تطبيق Zoom تعتبر مطلوبة بشكل كبير من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن قبل المؤسسات التعليمية في روسيا، وأشارت إحصائيات أجراها محللو Telecom Daily على مستخدمي الإنترنت في روسيا إلى أن نحو 77% من المشاركين في الاستطلاعات كانوا يعتمدون هذا التطبيق للعمل أو للتواصل مع الآخرين.

المصدر: روسيا اليوم

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