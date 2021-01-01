بلاغات عن أعطال في عمل "إنستغرام" و "فيسبوك"



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أشارت بيانات موقع Downdetector إلى أعطال في عمل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الإجتماعي، التابعين لشركة "ميتا"، في عدد من الدول يوم الجمعة.



ويشار إلى أن نحو 50% من البلاغات بشأن الأعطال في عمل "إنستغرام" متعلقة بعمل التطبيق، و29% يواجهون المشاكل مع الاتصال بالخادم، و21% من الشكاوى متعلقة بالمشاكل في عمل الموقع.



ومعظم الشكاوى بشأن "فيسبوك" متعلقة بعمل الموقع (78%)، بينما واجه 20% من المستخدمين الصعوبات مع استخدام التطبيق للهواتف النقالة.