تطرح سامسونغ ميزة تمنع "سرقة" بيانات الهواتف أثناء تصليحها وصيانتها

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أعلنت سامسونغ عن بدء طرح ميزة "وضع الصيانة" التي صممت لحماية بيانات هواتف Galaxy من أن تتسرب إلى الأشخاص الذي سيقومون بصيانتها.



وتبعا للمعلوماتت المتوفرة فإن ميزة Maintenance Mode أو "وضع الصيانة" تساعد صاحب الهاتف على صنع حساب مستخدم جديد في جهازه قبل أن يعطيه لمركز الصيانة لإصلاحه، وعبر هذا الحساب يمكن لمن يصلح الهاتف أن يشغل الوظائف الأساسية فيه دون أن يتمكن من الوصول إلى البيانات المخزنة مثل الصور والرسائل أو بيانات التطبيقات الموجودة فيه.



وأشارت سامسونغ إلى أنها اختبرت الميزة بنجاح مع أجهزة Galaxy S21 في كوريا في يوليو الماضي، كما اختبرتها في سبتمبر الفائت في الصين أيضا، واليوم بدأت بتوفيرها لمستخدمي هواتفها تدريجيا، وستوفرها لهواتف Galaxy التي تعمل بواجهات One UI 5 خلال الأشهر القادمة، إذ يفترض أن تصل للعديد من نماذج هواتف سامسونغ حتى عام 2023.

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ومن جهته قال سوينغون شين، رئيس فريق الأمان في Mobile eXperience Business بسامسونغ: "حياتنا كلها باتت على هواتفنا، من معلومات بطاقات الائتمان إلى الصور العائلية. ومع وضع الصيانة الجديد نريد أن نمنح مستخدمي هواتف Galaxy مزيدا من الطمأنينة للحفاظ على خصوصية بياناتهم، حتى ولو سلموا هواتفهم لشخص ما.. هذا أحدث جهودنا لجعل المستخدمين يشعرون بالراحة والأمان والمزيد من القدرة على التحكم بأجهزتهم".