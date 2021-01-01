تطرح سامسونغ ميزة تمنع "سرقة" بيانات الهواتف أثناء تصليحها وصيانتها

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تطرح سامسونغ ميزة تمنع "سرقة" بيانات الهواتف أثناء تصليحها وصيانتها

صورة الخبر: سامسونغ
سامسونغ

أعلنت سامسونغ عن بدء طرح ميزة "وضع الصيانة" التي صممت لحماية بيانات هواتف Galaxy من أن تتسرب إلى الأشخاص الذي سيقومون بصيانتها.

وتبعا للمعلوماتت المتوفرة فإن ميزة Maintenance Mode أو "وضع الصيانة" تساعد صاحب الهاتف على صنع حساب مستخدم جديد في جهازه قبل أن يعطيه لمركز الصيانة لإصلاحه، وعبر هذا الحساب يمكن لمن يصلح الهاتف أن يشغل الوظائف الأساسية فيه دون أن يتمكن من الوصول إلى البيانات المخزنة مثل الصور والرسائل أو بيانات التطبيقات الموجودة فيه.

وأشارت سامسونغ إلى أنها اختبرت الميزة بنجاح مع أجهزة Galaxy S21 في كوريا في يوليو الماضي، كما اختبرتها في سبتمبر الفائت في الصين أيضا، واليوم بدأت بتوفيرها لمستخدمي هواتفها تدريجيا، وستوفرها لهواتف Galaxy التي تعمل بواجهات One UI 5 خلال الأشهر القادمة، إذ يفترض أن تصل للعديد من نماذج هواتف سامسونغ حتى عام 2023.

ومن جهته قال سوينغون شين، رئيس فريق الأمان في Mobile eXperience Business بسامسونغ: "حياتنا كلها باتت على هواتفنا، من معلومات بطاقات الائتمان إلى الصور العائلية. ومع وضع الصيانة الجديد نريد أن نمنح مستخدمي هواتف Galaxy مزيدا من الطمأنينة للحفاظ على خصوصية بياناتهم، حتى ولو سلموا هواتفهم لشخص ما.. هذا أحدث جهودنا لجعل المستخدمين يشعرون بالراحة والأمان والمزيد من القدرة على التحكم بأجهزتهم".

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تطرح سامسونغ ميزة تمنع "سرقة" بيانات الهواتف أثناء تصليحها وصيانتها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43713

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager