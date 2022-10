تعلن شاومي عن سلسلة Redmi Note 12 بكاميرا 200 ميجا بيكسل وشحن سريع 210 وات

Redmi Note 12 Redmi Note 12

أعلنت شاومي اليوم في الصين عن سلسلة هواتف Redmi Note 12 وهما أربع هواتف Redmi Note 12 و Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 Pro+ و Redmi Note 12 Explorer.







هاتفي Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 Pro+ يأتوا بشاشة OLED بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz ومعالج ميدياتيك Dimensity 1080 ورامات بحجم 6 و 8 و 12 جيجا بايت للأول و 8 و 12 جيجا بايت للثاني ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.

قد يعجبك أيضا...

هاتف Redmi Note 12 Pro يأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مستشعر سوني IMX766 و OIS والكاميرا الثانية واسعة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل والثالثة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.بينما هاتف Redmi Note 12 Pro+ يأتي بثلاث كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل مع مستشعر سامسونج ISCOELL HPX وباقي الكاميرات مثل هاتف Redmi Note 12 Pro.يأتي كلا الهاتفين ببطارية بقوة 5000 ميلي أمبير ولكن هاتف Redmi Note 12 Pro يدعم الشحن السريع بقوة 67 وات وإصدار Plus يدعم الشحن السريع بقوة 120 وات وكلاهما يأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بواجهة MIUI 13 المبنية على Android 12.هاتف Redmi Note 12 Explorer يأتي بنفس مواصفات إصدار Plus ولكن مع بطارية أقل بقوة 4300 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 210 وات.سعر هاتف Redmi Note 12 Pro سيبدأ من 235 دولار وسعر إصدار Plus سيبدأ من 304 دولار وسعر إصدار Explorer سيبدأ من 333 دولار.الهاتف الأقل في السلسلة هو Redmi Note 12 ويأتي الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz ومعالج Snapdragon 4 Gen 1 ورامات بحجم 4 و 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت.يأتي الهاتف بكاميرتين في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل والثانية للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 33 وات وقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة ويعمل بواجهة MIUI 13 المبنية على Android 12. سيبدأ سعر الهاتف من 165 دولار.