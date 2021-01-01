يتوصل علماء إلى اكتشافات جديدة حول النشاط البركاني على سطح القمر

آخر الأخبارعلم وتقنية › يتوصل علماء إلى اكتشافات جديدة حول النشاط البركاني على سطح القمر

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتضح أن عينات تربة القمر التي جلبها المسبار الصيني، تحتوي على أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد التيتانيوم، أكثر بكثير مما في عينات التربة التي جلبتها مهمة "أبولو" الأمريكية.

ووفقا لصحيفة China Daily، أن خبراء معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أثبتوا أن ثوران البراكين وقذف الصخور المنصهرة إلى سطح القمر استمر أكثر من مليار عام مما كان يعتقد سابقا.

ووفقا للصحيفة، توصل العلماء الصينيون، إلى هذا الإستنتاج من دراستهم لعينات التربة التي جلبها المسبار Chang'e-5، حيث اكتشفوا، أن النشاط البركاني كا مستمرا إلى قبل ملياري عام وليس قبل ثلاثة مليارات عام، كما كان يعتقد سابقا.

فقد اتضح أن العينات الصينية، تحتوي على نسبة أعلى من أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الليثيوم، مما تحتويه العينات الأمريكية.

ويقول تشين إيي، عضو فريق البحث الصيني، "ستساعد دراستنا علماء الكواكب على فهم عمليات التغيير في الصهارة القمرية ودرجة حرارتها بشكل أفضل".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يتوصل علماء إلى اكتشافات جديدة حول النشاط البركاني على سطح القمر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50819

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager