يتوصل علماء إلى اكتشافات جديدة حول النشاط البركاني على سطح القمر

اتضح أن عينات تربة القمر التي جلبها المسبار الصيني، تحتوي على أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد التيتانيوم، أكثر بكثير مما في عينات التربة التي جلبتها مهمة "أبولو" الأمريكية.
ووفقا لصحيفة China Daily، أن خبراء معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الصينية، أثبتوا أن ثوران البراكين وقذف الصخور المنصهرة إلى سطح القمر استمر أكثر من مليار عام مما كان يعتقد سابقا.
ووفقا للصحيفة، توصل العلماء الصينيون، إلى هذا الإستنتاج من دراستهم لعينات التربة التي جلبها المسبار Chang'e-5، حيث اكتشفوا، أن النشاط البركاني كا مستمرا إلى قبل ملياري عام وليس قبل ثلاثة مليارات عام، كما كان يعتقد سابقا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!