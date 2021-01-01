التصميم المتوقع لـ"سوزوكي سويفت" القادمة 2023



سوزوكي سويفت سوزوكي سويفت

تتمتع "سوزوكي سويفت Swift" بشعبية واسعة في كثير من الأسواق حول العالم مثل الهند وجنوب أفريقيا، وكذلك في أوروبا وأستراليا.. وفي الوقت الذي تستعد فيه العلامة اليابانية "سوزوكي Suzuki " لطرح إصدار معدّل بتقنيات وأنظمة أمان مطورة، تمكن مصممو موقع CarScoops ، من وضع تصور افتراضي للسيارة القادمة، استنادا إلى الصور التجسسية التي ظهرت مؤخرًا.



يستمر الانطباع الغير تقليدي الخاص بـ"سويفت" في جيلها الجديد، وقد انسحبت المصابيح الأمامية الـ LED لتقتصر مساحتها على الواجهة، بعد أن كان جزء منها يمتد لغطاء المحرك، وفي منتصف الواجهة ورغم استمرار الشكل (شبه المنحرف) للشبكة الأمامية، إلا أنها قد حصلت على بعض الانحناءات في خطوطها.. وكما حدث مع المصابيح انكمش حجم فتحات التهوية الجانبية، واستقلت عن الشبكة السفلية التي حصلت على إطار علوي بارز شبيه بالقوس المقلوب.



من الجوانب، تأتي الدعامات باللون الأسود لتمنح السقف إيحاءًا بأنه يطفو، كما أن الخطوط المنحوتة على الجوانب تضفي ديناميكية بصرية. ولا تزال المقابض المخفية للأبواب الخلفية تعطي السيارة مظهرا تقليديا بعض الشئ، فيما يتميز الجزء الخلفي بـمصابيح خلفية وسبويلر يذكرنا بتصميم الجيل الأول والثاني من سويفت.

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من المقرر أن يتم بناء سويفت الجديدة على نسخة محدثة من منصة سوزوكي Heartect ، فيما لا تزال تحتفظ بأبعاد الجيل الثالث المنتهي ولايته والذي يصل طوله (اعتمادا على الفئة) إلى 3,890 مم، بينما يبلغ عرضه 1,735 مم، وارتفاع 1,500 مم، فيما يرتكز على قاعدة عجلات 2,450 مم.ويعكس السعر (المنخفض نسبيا) للسيارة سويفت الحالية استخدام خامات منخفضة التكلفة داخل المقصورة، إلا أن التقارير تشير إلى أن الجيل الجديد سيعتمد على مواد بلاستيكية وأقمشة عالية الجودة. ومع ذلك فليس متوقعًا أن تتحسن المساحة الداخلية للركاب وذلك لاستمرار نفس أبعاد الجيل الحالي دون تغيير.من المقرر أن تحصل السيارة على شاشة الترفيه وعرض البيانات بنظام SmartPlay Pro + الجديد الخاص بالعلامة اليابانية والذي يدعم تطبيقات Android Auto و , Apple CarPlayو خاصية المساعد الصوتي Hi Suzuki، إلى جانب خاصية OTA لتحديث الأنظمة التكنولوجية للسيارة عن بُعد.. ومتوقع أيضًا تطوير أنظمة مساعدة السائق مثل: كاميرا 360 درجة، ومثبت سرعة تكيفي، المساعدة على البقاء في الحارة المرورية والتعرف على إشارات المرور (في أسواق محددة).ومن المتوقع ان تشمل تحديثات انظمة السلامة والأمان أيضًا هيكل أكثر صلابة حالة حدوث تصادم، ووسادة هوائية مركزية للمقعد الأمامي للمساعدة في الحماية بين الركاب في حالة الاصطدام الجانبي.تشير تقارير غير مؤكدة إلى أن سيارة سويفت 2023 سيتم تقديمها بمحرك بنزين سعته 1.2 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي وتقنية هجينة خفيفة، وبالنسبة لأولئك الذين يريدون المزيد من القوة، فإن فئة سويفت سبورت Sport توفر محرك Boosterjet تيربو هجين خفيف رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر، يستطيع توليد قوة لا تقل عن 130 حصان ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي ست سرعات أو ذي تعشيق مستمر CVT ، ويوفر نظام الدفع الأمامي للعجلات.واعتمادًا على السوق ، تتنافس سويفت أمام سيارات مثل: تويوتا ياريس Yaris، هوندا جاز Jazz، وفورد فيستا Fiesta، نيسان ميكرا Micra، فولكس فاجن Polo ، بيجو 208 ، سكودا فابيا Fabia.يشير خبراء السيارات إلى أن سويفت الاقتصادية يمكن أن تظهر لأول مرة على مستوى العالم في نهاية هذا العام ، مع بدء المبيعات في النصف الأول من عام 2023.الجدير بالذكر أن الجيل الثالث من سويفت كان قد تم تدشينه في ختام عام 2016 لينطلق كموديل 2017، كما حصلت السيارة على فيس ليفت في 2020، وهو نفسه الموجود داخل السوق المصري حاليًا.وتعتمد نسخة سويفت في مصر على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.2 لترًا قادر على توليد قوة 84 حصان وأقصى عزم دوران 113 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات، بحيث تستطيع سويفت التسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.9 ثانية.