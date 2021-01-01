زيادات جديدة على أسعار "بيستيون" تصل لـ 85 ألف جنيه..بعد حوالي عام على تدشينها في مصر..



بيستيون بيستيون

مع اقتراب مرور عام كامل على تقديم علامة "بيستيون Bestune" للمرة الأولى داخل السوق المصري، أعلنت شركة مصر حلوان للسيارات (وكيل العلامة الصينية) عن قائمة أسعار جديدة لطرازاتها الأربعة المطروحة محليًا، على أن يتم العمل بها اعتبارًا من أول نوفمبر القادم.



الجدير بالذكر أن وكيل بيستيون كان قد أعلن عن تخفيضات سعرية خلال شهر مارس، ولكن ذلك قبل قرارات البنك المركزي برفع سعر الدولار، وبعدها تم إلغاء هذه التخفيضات للعودة إلى الأسعار القديمة في شهر أبريل، وتبعها قوائم زيادات سعرية في الشهور: مايو ويوليو إلى جانب زيادتين في شهر سبتمبر.



بيستيون T33

ارتفع سعر الكروس أوفر SUV الصغيرة المدمجة "T33" بقيمة 49 ألف جنيه على الفئة الأولى، و 63 ألف جنيه على الفئة الثانية لتصبح أسعارهما كما يلي:

?? سعر الفئة الأولى 554,000 جنيه

?? سعر الفئة الثانية 588,000 جنيه

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تتمتع "بيستيون T33" بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي، متعدد النقاط لحقن الوقود، يولد قوة قدرها 112 حصان، وعزم أقصى يصل لـ 155 نيوتن متر عند 3600 لفة/دقيقة.. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 168 كم/س، فيما بقدر متوسط استهلاك الوقود بحوالي 6.9 لتر لكل 100 كم.بيستيون T55جاءت الزيادات الأخيرة على أسعار الكروس أوفر CUV المدمجة "T55" بقيمة 71 ألف جنيه على الفئة الأولى، و 76 ألف جنيه على الفئة الثانية، و 78 ألف جنيه على الفئة الثالثة.?? سعر الفئة الأولى 666,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 711,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 733,000 جنيهتعتمد "بيستيون T55" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 170 حصان وأقصى عزم دوران 258 نيوتن متر. وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة مزدوج القابض DCT ذي 7 سرعات، بحيث تصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/س.بيستيون T77حصلت الكروس أوفر المدمجة "T77" على زيادة سعرية قيمتها 72 ألف جنيه على الفئة الأولى و 78 ألف جنيه على الفئة الثانية و 82 ألف جنيه على الفئة الثالثة.. وبذلك تصبح الأسعار الجديدة كما يلي:?? سعر الفئة الأولى 677,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 733,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 767,000 جنيهتعتمد "بيستيون T77" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 169 حصان وأقصى عزم دوران 258 نيوتن متر. وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة مزدوج القابض DCT ذي 7 سرعات، بحيث تصل سرعتها القصوى إلى 192 كم/س.. فيما يقدر معدل استهلاك الوقود بحوالي 7.1 لتر لكل 100 كم.بيستيون B70وأخيرًا بالنسبة لأسعار السيدان متوسطة الحجم "B70" فقد ارتفعت فئتها الأولى بحوالي 69 ألف جنيه، والثانية بحوالي 81 ألف جنيه، والثالثة 85 ألف جنيه، ولذلك تصبح الأسعار على النحو التالي:?? سعر الفئة الأولى 644,000 جنيه?? سعر الفئة الثانية 756,000 جنيه?? سعر الفئة الثالثة 800,000 جنيهتعتمد B70 على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 169 حصان، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة مزدوج القابض DCT ذي 7 سرعات.