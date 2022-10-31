أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين 31-10-2022 ببداية التعاملات

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أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الإثنين 31-10-2022، تباينًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية في السوق المصرفية المصرية، بعد أن شهدت عده ارتفاعات يومي الخميس والأحد عقب قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير التفصيلي أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، و الدينار الكويتي»، وفق شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 24.00 جنيه للشراء، و 24.10 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 23.91 جنيه للشراء، و 24.02 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 27.86 جنيه للشراء، و 27.99 للبيع.

سعر الريال سعودي اليوم: 6.38 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 77.57 جنيه للشراء، و 77.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 74.15 جنيه للشراء، و 77.22 للبيع.

بنك مصر: 74.20 جنيه للشراء، و 77.22 للبيع.

بنك الإسكندرية: 72.43 جنيه للشراء، و 77.40 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي القطري: 74.48 جنيه للشراء، و 77.73 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 27.38 جنيه للشراء، و 27.77 للبيع.

بنك مصر: 27.38 جنيه للشراء، و 27.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 27.40 جنيه للشراء، و 27.83 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 27.59 جنيه للشراء، و 27.95 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 23.80 جنيه للشراء، و 23.90 للبيع، بحسب أسعار العملات.

بنك مصر: 23.80 جنيه للشراء، و 29.90 للبيع.

بنك الإسكندرية: 23.85 جنيه للشراء، و 23.95 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 23.95 جنيه للشراء، و 24.05 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 23.62 جنيه للشراء، و 23.89 للبيع.

بنك مصر: 23.62 جنيه للشراء، و 23.89 للبيع.

بنك الإسكندرية: 23.65 جنيه للشراء، و 23.94 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 23.78 جنيه للشراء، و 24.02 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

بنك مصر: 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.48 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي القطري: 6.49 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 6.33 جنيه للشراء، و 6.36 للبيع.

بنك مصر: 6.33 جنيه للشراء، و 6.36 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.32 جنيه للشراء، و 6.37 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 6.31 جنيه للشراء، و 6.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم

المصدر: جريده المال

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