«الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات»: لدينا استراتيجية لدعم قدرات الشركات الناشئة



الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات

إلتقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد وادى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "مانى فيللوز" Money Fellows الناشئة وهى إحدى منصات التكنولوجيا المالية المصرية الرائدة؛ تناول اللقاء استعراض الخطة المستقبلية للشركة التى نجحت فى جذب استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 31 مليون دولار خلال الإغلاق الأول لجولة تمويلية من الفئة (ب) ليصبح اجمالى الاستثمارات الأجنبية فى الشركة قرابة 40 مليون دولار؛ حيث يدعم هذا الاستثمار الشركة لتصبح منصة مالية رائدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2025.



وتستهدف Money Fellows تحويل الدوائر المالية المعروفة فى مصر والدول العربية باسم "جمعيات توفير المال" من شكلها التقليدى إلى أسلوب رقمى عصرى باستخدام تطبيق الكترونى على الهواتف المحمولة يتيح لمستخدميه الاشتراك فى الدوائر المالية ومتابعتها مع الأعضاء الأخرين، دون الحاجة لأن يكون هؤلاء الأشخاص من دائرة المعارف.



ويوفر تطبيق الشركة العديد من الخدمات والمزايا المهمة، مثل إمكانية تحديد المبلغ وموعد الاستحقاق، بالإضافة إلى العديد من وسائل الدفع والاستلام مثل البطاقات الائتمانية أو نقداً.

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هذا وستسمح الجولة التمويلية لـ Money Fellows بتسريع نموها من خلال تنويع محفظة خدماتها، وزيادة عروض منتجاتها سواء للعملاء من الأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى توسعها الجغرافى فى أفريقيا وآسيا.وقد أغلقت الجولة بقيادة كل من CommerzVentures، وMiddle East Venture Partners وArzan Venture Capital. ، كما شاركت فى الجولة كل من شركة Invenfin، وNational Investment Company، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين مثل Partech، وSawari Ventures، و4DX، وP1Ventures .حضر اللقاء؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، وعدد من قيادات شركة Money Fellows .وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على المكانة المتميزة لمصر فى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ حيث تشغل مصر المركز الأول فى عدد الصفقات التى تتم كل عام فى الشركات الناشئة العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثانى فى حجم الاستثمارات وذلك على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لدعم قدرات الشركات الناشئة العاملة بالقطاع وزيادة حجم الاستثمارات المتدفقة من الخارج بها؛ حيث تتضمن الاستراتيجية إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية التى يتم من خلالها إتاحة التدريب للشركات الناشئة، و توفير برامج لتسريع الأعمال، وبرامج حاضنات للشركات الناشئة، وإقامة محافل تشبيك مع المستثمرين من الشركات الرائدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من داخل وخارج مصر يتم خلالها إجراء مفاوضات تنتهى بنجاح فى أغلب الأحوال مثلما حدث مع شركة Money Fellows حيث يتم ضخ رؤوس أموال فى الشركات الناشئة تُمكنها من زيادة رقعة نشاطها، وتدعم قدرتها فى تسويق منتجاتها فى أسواق جديدة.وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف تنمية الشركات الناشئة وزيادة عددها ودعم قدرتها على المنافسة والنمو؛ لافتا إلى أنه تم افتتاح 8 مراكز إبداع مصر الرقمية، وسيتم التشغيل التجريبى لعدد 10 مراكز أخرى فى مطلع العام المقبل على أن يتم استكمال إنشاء باقى المراكز للوصول إلى 30 مركزا للإبداع على مستوى الجمهورية وذلك باستثمارات تزيد عن 5 مليار جنيه؛ مشيرا إلى أن المرتكز الثانى فى استراتيجية الوزارة لدعم الشركات الناشئة يتمثل فى التدريب لتوفير المهارات المتخصصة التى تتطلبها الشركات الناشئة فى مختلف المحافظات.يذكر أن تطبيق Money Fellows قد حقق أكثر من 4 مليون تحميل، وأكثر من 250 ألف مستحدم نشط، ونمو قوى يصل إلى 8 أضعاف سنوياً.ومن جانبه؛ قال أحمد وادى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة Money Fellows: "نحن سعداء بأن نُطلِع الأطراف المعنية ومستخدمينا على أحدث خطوات التقدم والنمو الذى مكن Money Fellows من أن تصبح واحدة من شركات التكنولوجيا المالية الرائدة فى السوق المصرية، مما يدعم الشمول المالى والتحول الرقمى فى البلاد. لم نكن لنحقق مثل هذا الإنجاز التمويلى الهام لولا الدعم القوى من مستثمرينا الحاليين الذين يفهمون ويدعمون رؤية الشركة، بالإضافة إلى مثابرة وإيمان شركائنا الجدد بالشركة وبقدرة فريقنا على تنفيذ المهمة". وأضاف: "إن الدعم الذى تلقيناه من شركات رأس المال المغامر المحلية والعالمية الرائدة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وندرة النمو هو دليل على إيمانهم وثقتهم فى نموذج أعمالنا وفريقنا، والفرص الواعدة فى السوق المصرية".