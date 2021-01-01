الصخور الفائقة.. توفر طاقة نظيفة للعالم بلا حدود



الصخور الفائقة الصخور الفائقة

تعج الأرض بالصخور التي تم تسخينها إلى 752 درجة فقط تحت سطح الأرض بمقدار 12 ميلاً فقط، والتي يمكن أن توفر للعالم طاقة نظيفة لا حدود لها - لكن الوصول إليها أسهل قولًا من فعله.



وأصدر فريق عمل الهواء النظيف، تقريرًا عن الاختراق الذي يمكن أن يكون متاحًا بحلول عام 2030، لكنه يشير أيضًا إلى أن أعمق بئر تم حفره على الإطلاق كان ثمانية أميال فقط.



ومع ذلك، فإن المناطق التي يوجد بها بركان تحتاج فقط إلى الحفر على بعد حوالي ميلين للوصول إلى الصخور.

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وستطلق أنظمة الطاقة المياه، إلى حيث يتم تسخين الصخور إلى 752 درجة فهرنهايت، ثم تتدفق مرة أخرى إلى السطح لتوليد الطاقة التي تكلف فقط 20 إلى 35 دولارًا لكل ميجاواط / ساعة – علما بأن ارتفع سعر الغاز الطبيعي إلى أكثر من 84 دولارًا.وأجرت المجموعة مؤخرًا اختبارات في أيسلندا، حيث احتاجوا فقط إلى حفر ميلين بسبب بركان، وتمكنوا من إنتاج خمسة أضعاف ميجاواط من الطاقة الناتجة عن بئر حراري تقليدي.وتتمثل الخطوة الأولى الرئيسية لطاقة الصخور الفائقة التجارية في دفع عروض القوة إلى الأمام في عشرينيات القرن الحالي، حيث تستعد العديد من الشركات حاليًا أو تتوقع مشاريع في هذا الإطار الزمني، بحسب ما شارك فريق عمل الهواء النظيف في التقرير الذي نشره موقع "ديلي ميل".هذا ومن المتوقع أن تحدث أنظمة الصخور فائقة السرعة ثورة في منشآت الطاقة كما نعرفها.. وعلى سبيل المثال، مساحات شاسعة من الأرض ليست ضرورية، ولا تستخدم الغلايات للوقود الأحفوري، والطاقة النووية.وبدلاً من ذلك، ستقتصر معدات السطح الصخري الفائق السرعة على نظام تجميع حراري مدفون، يربط الآبار بمرافق إنتاج الكهرباء المكونة من توربينات بخارية، ومولدات كهرباء، ومنشآت نقل، وفقًا للتقرير.