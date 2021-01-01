تحذير من انفجار بركان مونا لوا نشط في العالم

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يُعد بركان مونا لوا النشط منذ 700 ألف سنة على الأقل أكبر بركان على سطح الأرض (فوق الماء)، فقد سيطر على جزيرة هاواي تمامًا، وتكشف الأبحاث ما يدفع البركان إلى الثوران من جديد.



تظهر علامات جديدة على أكبر بركان في العالم أنه قد ينفجر، وحُذر المئات من مغادرة منازلهم كإجراء احترازي.



كان بركان ماونا لوا في هاواي في حالة "توقيف شديد" منذ سبتمبر ولكن يحدث الآن 50 زلزالًا يوميًا.

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بينما قال العلماء إنه من المحتمل حدوث ثوران آخر قريبًا، إلا أنهم يراقبون عن كثب الهزات في قمة البركان، بسبب تراكم الصهارة تحت السطح.طلبت سلطات هاواي في الجزيرة الكبيرة من السكان الاستعداد للأسوأ.قال مدير الدفاع المدني في مقاطعة هاواي، تالمادج ماجنو "لا داعي للذعر الجميع، لكن يجب أن يدركوا أنك تعيش على منحدرات ماونا لوا، هناك احتمال لحدوث نوع من كارثة الحمم البركانية".سبقت كل من ثوران البركان عام 1950 وثوران مدمر آخر في عام 1984 زلازل كبيرة، مما أعطى الباحثين نظرة ثاقبة للتنبؤ بسلوك البركان.ودُمر أكثر من 700 منزل ونزح آلاف السكان بعد ثوران بركان كيلويا المجاور لماونا لوا في عام 2018.