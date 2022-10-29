أسعار اللحوم الإثنين31 أكتوبر



أسعار اللحوم أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.



وقد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيها للكيلو حسب المنطقة.



وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 170 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيها للكيلو.

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كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيها وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو.جدير بالذكر أن المنافذ التى وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.ومن جانبه أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن اللحوم البلدية بمنافذ قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة تباع بسعر 135جنيه لكيلو الكندوز الصغير ولحوم الضانى 125 جنيه واللحوم المستوردة 95 جنيه سعر الكيلو القطع و 90 جنيه سعر كيلو اللحمة المفرومة و 80 جنيها سعر كيلو الكبدة.وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن المشروعات الإنتاجية منها مشروع إعادة مشروع إحياء البتلو ومشروع تحسين سلالات الماشية من خلال إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي ساهمت في تحقيق نسبة 60% من اللحوم الحمراء.