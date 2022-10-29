أسعار الدواجن اليوم 31 أكتوبر 2022



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، ارتفاعا طفيفا في السوق المحلية.



وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 34 إلى 35 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك حوالي 37 جنيها حسب المنطقة.



بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 40 جنيها بالمزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 43 جنيها .

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كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 41 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 44 جنيه للكيلو.ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في مصر جاء بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأعلاف في حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات.وطالب الدكتور ثروت الزيني الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواجن من الانهيار بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى ضرورة التوسع في زراعة محصولي الذرة الصفراء وفول الصويا، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والشحن والأعلاف نتيجة للأحداث العالمية مما يعد مشكلة كبيرة تهدد الاستمرار فى الإنتاج، لافتاً إلى أن هناك بعض المزارع أغلقت بسبب أزمة الأعلاف.وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولا يوجد أي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه