تنذر الحموضة المعوية والانتفاخ بالإصابة بسرطان البنكرياس

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قد يعاني مرضى سرطان البنكرياس من عسر الهضم الذي يسبب حرقة المعدة والانتفاخ والمرض ، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.



يتسبب سرطان البنكرياس في حوالي 9000 حالة وفاة في المملكة المتحدة كل عام ، مما يجعله خامس أكبر قاتل للسرطان في المنطقة، ومن بين جميع أنواع السرطان الشائعة ، يوجد أيضًا أقل معدلات البقاء على قيد الحياة ، حيث يعيش 7% فقط من الأشخاص لمدة خمس سنوات بعد التشخيص، كما هو الحال مع أي نوع من أنواع السرطان ، كلما تمكنت من اكتشاف العلامات مبكرًا ، يمكنك طلب العلاج مبكرًا.



البنكرياس عبارة عن غدة موجودة في البطن ، وتشمل وظائفها الرئيسية إنتاج إنزيمات للمساعدة في هضم الطعام وخلق هرمونات مثل الأنسولين للتحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم، وغالبًا لا تظهر أعراض سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة. مع نمو السرطان ، تزداد فرصة ملاحظة العلامات، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

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الأعراض الأكثر شيوعًا هي: ألم في منطقة البطن أو الظهر، اصفرار الجلد أو بياض عينيك ، فقدان الوزن غير المبرر.يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "تختلف الأعراض اعتمادًا على مكان وجود السرطان في البنكرياس "في الرأس أو الجسم أو ذيل البنكرياس".تبدأ معظم سرطانات البنكرياس في الخلايا التي تنتج العصارات الهضمية وتسمى أورام إفرازات، ويسمى النوع الأكثر شيوعًا من سرطان البنكرياس بالسرطان الغدي، ويمكن أن يسبب المرض عدة أعراض أخرى أقل شيوعًا.يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن أحد هذه الأعراض هو عسر الهضم ، مما يؤدي إلى الشعور بحرقة المعدة والانتفاخ والمرض.ومع ذلك ، هذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالسرطان.تقول المؤسسة الخيرية: "إنها مشكلة شائعة بين عامة الناس ، وبالنسبة لمعظم الناس فهي ليست علامة على الإصابة بالسرطان.وإذا كانت مستمرة أو لا تتحسن بالأدوية ، فعليك العودة لرؤية طبيبك".يسرد مركز أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا على النحو التالي: مثير للحكة ،تغييرات الأمعاء، حمى ورجفة، جلطات الدم.وهناك أيضًا ارتباط بين سرطان البنكرياس ومرض السكري، حيث تقول الدراسة: "وُجد أن بعض الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس مصابون حديثًا بداء السكري، وتم تشخيص إصابة البعض بمرض السكري خلال العام الماضي، وإذا كنت مصابًا بداء السكري ، فأنت لا تنتج كمية كافية من الأنسولين".تشمل أعراض مرض السكري ما يلي: العطش، خروج الكثير من البول، ضعف، فقدان الوزن والجوع.وتبدأ معظم سرطانات البنكرياس في الخلايا التي تنتج العصارات الهضمية وتسمى أورام إفرازات.