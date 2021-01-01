اكتشاف لوحة لفنان هولندي معٌلقة بطريقة خاطئة منذ 77 عاما..بالصدفة ..



لوحة لفنان هولندي لوحة لفنان هولندي

أصيب محبي عالم الفن بالصدمة بعد أن كشف مسؤولون في متحف بمدينة دوسلدورف الألمانية أن لوحة للفنان الهولندي بيت موندريان “نيويورك سيتي 1” المنجزة عام 1941، والمعرضة في صالات العرض منذ عام 1944، معلقة بطريقة خاطئة، أي رأسًا على عقب منذ 77 عامًا، ولم يكن لدى أحد أي فكرة بذلك.



وانطلق معرض استعادي كبير للرسام الهولندي في متحف كونستاملونج، يشمل من بين أبرز فعالياته عرض لوحة “نيويورك سيتي 1”. وبحسب صحفية “ديلي ميل” البريطانية، قالت مفوضة المعرض سوزان ماير بوسر، في مؤتمر صحفي: ” في صورة عائدة للعام 1944، رأيت أن اللوحة معلقة في الاتجاه المعاكس”، وقد “أثار ذلك الريبة لدي”. مشيرة إلى أنه كان ينبغي تعليقها في الواقع بحيث تكون سماكة الشبكة في الأعلى، مثل السماء المظلمة.



وتتألف لوحة الفنان الهولندي من أشرطة لاصقة باللون الأحمر والأصفر والأسود والأزرق تشكل شبكة ولها خطوط متعددة الألوان تتكاثف في الأسفل في أفق مبسط، عُرضت في متحف الفن المعاصر في نيويورك، بطريقة خاطئة، بحسب”ماير بوسر”. وأشارت إلى أن عند إرسالها إلى متحف دوسلدورف الألماني عام 1980، أعيد ترتيب اللوحة بالطريقة نفسها.

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وأشارت “ماير بوسر” إلى أنه قد يكون الخطأ عائداً إلى أن “اللوحة ليس عليها توقيع”، لذلك تم تحديد اتجاه عرضها بالاستناد إلى “اسم الفنان الذي نُقش على الجزء الخلفي من الإطار من قبل المسؤول عن التركة”، إبان وفاة موندريان في عام 1944.كما أشارت إلى أن المنسقون غير متأكدين من كيفية ارتكاب الخطأ بالضبط، ويقترح أحد المسؤولين بالمعرض أن اللوحة ربما تم إخراجها من صندوقها بشكل خاطئ أو نقلها بشكل غير صحيح.ويُعد الفنان الهولندي بيت موندريان المولود عام 1872، من الشخصيات الرئيسية في الحركة الفنية الهولندية المسماة “النمط” De Stijl، والمعروفة بخطوطها الأفقية والعمودية وألوانها الأساسية.ففي عام 1940، غادر الرسام الهولندي إلى مدينة نيويورك، وقد استوحى الشبكات المستقيمة في لوحاته من تخطيط المدينة الأميركية وناطحات السحاب فيها. وهو مشهور عالميًا بفضل لوحته Victory Boogie Woogie التي تُعتبر من أهم الأعمال الفنية في القرن العشرين.