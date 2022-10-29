سعر الذهب في مصر والسعودية والإمارات اليوم الإثنين

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شهد سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر، استقرارًا خلال تعاملات الساعات الأولى، على الارتفاع الأخير الذي سجله في منتصف تعاملات أمس الأحد.



أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر كالتالي:



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1400 جنيه، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلي 1225 جنيها.

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أما سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ حوالي 1050 جنيها، في حين تداول سعر الذهب عيار 14 عند 817 جنيها.سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر بسوق الصاغة، نحو 9800 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين في الدول العربية متأثرةً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية وجاءت كالآتي:سعر الذهب اليوم الإثنين في الإماراتسجل سعر الذهب اليوم في الإمارات عيار 24 نحو 194.10 درهم، أما سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ حوالي 177.92 درهم.واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 169.84 درهم، و تداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 145.57 درهم، أماسعر جرام الذهب عيار 14 بلغ حوالي 113.22 درهم.سعر الذهب اليوم في السعوديةبلغ سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 نحو 198 ريالا، بينما استقر سعر الذهب عيار 22 عند 181.80 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 173.22 ريال، أما سعر الذهب عيار 18 وصل إلي 148.75 ريال، وتداول سعر الذهب عيار 14 عند 115.69 ريال.سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويتاستقر سعر الذهب اليوم الإثنين في الكويت لعيار 24 عند 17 دينارا، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 15.01 دينار.وسجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 14.33 دينار، أما سعر الذهب عيار 18 تداول عند 12.28 دينار، ووصل سعر الذهب عيار 14 إلي حوالي 9.55 دينار.