«درجة رجال أعمال».. تكشف السكة الحديد أسعار قطار «التالجو»

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صورة الخبر: السكة الحديد
السكة الحديد

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه بدءا من شهر نوفمبر سيتم انطلاق "القطار التالجو" الأسباني بعد وصول شهادة السلامة، مشيراً إلى أنه من الداخل يشبه طائرة درجة رجال أعمال.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن القطار التالجو مزود بعربة خاصة لذوي الهمم، ويستطيع المعاق فيها التحرك بالكرسي الخاص به، ومزود بحمامات خاصة بحالتهم.
ولفت محمد عامر، إلى أن أسعار تذكرة القطار التالجو خط القاهرة الإسكندرية ستكون 200 جنيه للدرجة الأولى و150 جنيه للدرجة الثانية.

وأكد، أن القطار التالجو موجود في إسبانيا وألمانيا والسعودية وعدد من الدول، موضحًا أن القطار التالجو في مصر سيكون أكثر رفاهية من الموجود في المملكة العربية السعودية.

وعن أسعار القطارات، وخاصة خط القاهرة الإسكندرية، قال: "التذاكر تبدأ من 15 جنيه، و30 جنيه، و160 جنيه، و200 جنيه للقطار التالجو المميز".

وأكد محمد عامر، أن هناك تدرج في أسعار التذاكر لكل طوائف المجتمع، ومن يريد الرفاهية عليه أن يدفع، ومن يريد سعر منخفض فهناك قطارات مناسبة له أيضًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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