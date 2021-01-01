خطوات تساعدك على تجاوز الرفض العاطفى



الرفض العاطفى الرفض العاطفى



بالتأكيد الحب هو أسمى مشاعر في العالم، ولا يستطيع الإنسان العيش بدون مشاعر الحب، والعيش فى علاقة عاطفية رومانسية رائعة، حتى تشعر بحلاوة الحياة وبهجتها، ولكن العكس يحدث عندما لا يحصل الشخص على الذى يحبه، فكم يكون هذا إحساس مؤلم وحزين بقدر كبير، ويشعر الشخص بالأحباط والأنكسار، ولهذا يجب تقبل الرفض مع التوقف بحب شخص لا يبادله المشاعر.



ويوجد بعض النصائح التي من الممكن جعل الشخص أن يتقبل فكرة أن شخص لم يعد يحبه، حتى يمضى في حياته قدماً، وتمنحه الدافع للعيش من جديد، وذلك وفقاً لموقع" momjunction".



1 – فهم الوضع

يجب على الشخص أن يفهم الموقف ولما توقف الشخص الذى يحبه عن مبادلته مشاعر الحب ولا يتفاعل بنفس الطريقة، قد يكون الطرف الآخر لم يعد يرى الشخص بأنه نوعه المفضل أو أنه يرى شخص آخر أفضل منه، أو لأسباب آخرى يجب معرفتها.

قد يعجبك أيضا...

2 – تقبل الوضعيجب على الشخص عند فهم الوضع الذى حدث عليه أن يحترم المشاعر ويتقبل الموقف كله، لأن من يحب ليس عليه أن يجبر الشخص الذى أمامه أن يحبه بدوره، بل هي مشاعر تظهر بتلقائية، حتى يتم الاستمتاع بها.3 – ترتيب المشاعرربما بعد مواجهة الرفض أن تكون المشاعر في كل مكان، فقد يشعر الشخص بالغضب وتغير المزاج، ولهذا يجب معرفة المشاعر التي يتم المرور بها، وتقييمها، مع معرفة ردود الفعل تجاه المواقف الطبيعية، ويجيب أن يكون الشخص واعى للسلوك مع محاولة تطوير وعيه الذاتي.4 – البحث عن سبب للأمتنانالأمر يكون تجربة سيئة، ولكن ربما عند النظر للأمر عن قرب رؤية الإيجابيات الموجودة، وتدوين إيجابيات تلك التجرية مع الامتنان بأن الأمر لم ينجح، ويجب التذكير بأن التواجد مع شخص لا يحبك هو أمر في حد ذاته جيد، وسيكون من السهل التعافى من ذلك وعيش الحياة كما يجب.5 – الغفرانيجب على الشخص أن يسامح نفسه عند حدوث هذا الموقف، ولا عيب في الوقوع في حب الطرف الآخر الذى لا يبادل الحب، يجب إعطاء هذا الشخص الغفران وعدم الاستياء لما حدث، لعدم وجود المشاعر، لأنه على الشخص أن يكون حر في مشاعره، ولهذا يجب احترام تلك الحرية.6 – عقدد النية على ترك الشخص يذهبقد يشعر الشخص بحب كبير مما قد يتمنى أن يعرف الطرف الآخر خطئه ويرجع له من جديد، قد يكون حلم صعب التحقيق، ولهذا يجب العزم على عدم ملاحقة الطرف الآخر مرة أخرى، رغم صعوبة هذا على النفس، ولكن على الشخص أن يتمنى أن يجد شخص آخر يبادله المشاعر الحقيقة.7 – عدم الاتصال مع هذا الشخصيجب البعد عن الطرف الآخر، وتجنب الأتصال به بأى شكل من الأشكال، وإذا شعر الشخص بالضعف عليه أن يحذف رقمه أو حظره من مواقع التواصل الاجتماعى، مع تجنب الأماكن التي يمكن رؤيته فيها.8 – البعد عن التفكير فيهيجب على الشخص أن يبعد تفكيره عن الشخص الآخر، ويجب صرف الانتباه عن ذلك، بالمشى أو النظر عبر النافذة أو كتابة كل ما يراه، جتى يتم التوقف عن التفكير فيه منعاً من التعلق أكثر به، والأنخراط في أنشطة في وقت الفراغ.