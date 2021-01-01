أبرزها بقايا الطعام والثلج .. أشياء فى الفريزر يجب التخلص منها



أشياء فى الفريزر يجب التخلص منها أشياء فى الفريزر يجب التخلص منها



الفريزر شيء لا يمكننا العيش بدونه، نقوم بتخزين كل شيء هناك ، من الخبز والخضار إلى بقايا الطعام ،لكن علينا أن نعترف ، في بعض الأحيان نتعامل مع المجمد الخاص بنا مثل "درج الخردة" أي شيء ليس له مكان في الثلاجة أو خزانة المؤن الخاصة بنا قد يتم إلقاؤه بشكل عشوائي هناك، هذا يؤدي إلى الكثير من الفوضى والأطعمة التي يتم نسيانها (أحيانًا لسنوات)، إذا كانت علاقتك بالفريزر تشبه هذا ، فقد حان الوقت للقيام ببعض التنظيف،وإليك ستة أنواع من العناصر في المجمد الخاص ربما تحتاج إلى التخلص منها، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".



إعادة تجميد الأطعمة

هل سبق لك أن أزلت تجميد عبوة من اللحوم أو الخضار المجمدة لتقرر في اللحظة الأخيرة الخروج لتناول العشاء بدلاً من ذلك؟ إذا رميت هذه العبوات مرة أخرى في الفريزر ، فقد ترغب في العثور عليها وإلقائها، في كل مرة تقوم فيها بإذابة الجليد ، ثم إعادة تجميد الطعام ، فإنك تزيد من فرص نمو البكتيريا، أفضل طريقة لمنع نمو البكتيريا عند الذوبان هي إذابة العناصر المجمدة دائمًا في الثلاجة عندما يسمح الوقت بذلك، لا تعيد تجميد الطعام الذي ترك لأكثر من ساعتين.



بقايا الطعام والوجبات المنسية

تجميد بقايا الطعام لعدة شهور إن لم يكن أطول للأسف ، يجب تناول الأطعمة والوجبات المجمدة في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر ، وفقًا لخدمة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، إذا كان أي شيء في المجمد الخاص بك لأكثر من ستة أشهر ، فقد يكون الوقت قد حان للتخلص منه.

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بعض العناصر المجمدإذا وجدت شيئًا في الفريزر الخاص بك تجاوزته بلورات الثلج تمامًا ، فمن المحتمل ألا تستمتع ،أفضل طريقة لمنع حدوث ذلك في المقام الأول هي تجميد طعامك بشكل صحيح عن طريق تبريده تمامًا وإزالة أكبر قدر ممكن من الهواء من الحاوية، من الأفضل أيضًا تناول طعامك المجمد في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، إذا كنت قد اعتبرت طعامك المحروق بالفريزر صالحًا للأكل ، فقد يكون أفضل استخدام له هو العصير أو الحساء المهروس ، حيث قد لا يكون أي تغيير في الملمس أو اللون ملحوظًا.مكعبات ثلج كريهة الرائحةقد تفكر ، "هاه؟ مكعبات الثلج لا تشمها." عادة ، ليس للثلج الطازج أي رائحة أو طعم معين، ومع ذلك ، بمرور الوقت يمتص الثلج الروائح والنكهات من الأطعمة المحيطة به، هذا يعني أنه إذا كان لديك بيتزا مجمدة ، وكيس من الجمبرى بجوار صينية الثلج ، فمن المحتمل أن تحصل على مكعب ثلج برائحته وطعمه ،بمجرد أن يمتص الثلج الخاص بك تلك الروائح ، لا توجد طريقة للتخلص منها، من الأفضل التخلص منه وإعادة تجميد دفعة جديدة.آيس كريم قديميبقى الآيس كريم طازجًا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا مثل منتجات الألبان المجمدة الأخرى ، من الجيد الانتباه إلى أفضل موعد على العبوة أيضًا.معجنات بحشوات الكريمة أو الجبنيمكن الاحتفاظ بمعظم المخبوزات لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر ، ولكن يجب تناول الأطعمة الجيدة مع الجبن أو الكريمة في غضون شهر، لا يعمل الجبن والقشدة بشكل جيد عندما يتم تجميدهما لفترات طويلة من الوقت .