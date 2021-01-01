أبرزها بقايا الطعام والثلج .. أشياء فى الفريزر يجب التخلص منها

الفريزر شيء لا يمكننا العيش بدونه، نقوم بتخزين كل شيء هناك ، من الخبز والخضار إلى بقايا الطعام ،لكن علينا أن نعترف ، في بعض الأحيان نتعامل مع المجمد الخاص بنا مثل "درج الخردة" أي شيء ليس له مكان في الثلاجة أو خزانة المؤن الخاصة بنا قد يتم إلقاؤه بشكل عشوائي هناك، هذا يؤدي إلى الكثير من الفوضى والأطعمة التي يتم نسيانها (أحيانًا لسنوات)، إذا كانت علاقتك بالفريزر تشبه هذا ، فقد حان الوقت للقيام ببعض التنظيف،وإليك ستة أنواع من العناصر في المجمد الخاص ربما تحتاج إلى التخلص منها، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".
إعادة تجميد الأطعمة
هل سبق لك أن أزلت تجميد عبوة من اللحوم أو الخضار المجمدة لتقرر في اللحظة الأخيرة الخروج لتناول العشاء بدلاً من ذلك؟ إذا رميت هذه العبوات مرة أخرى في الفريزر ، فقد ترغب في العثور عليها وإلقائها، في كل مرة تقوم فيها بإذابة الجليد ، ثم إعادة تجميد الطعام ، فإنك تزيد من فرص نمو البكتيريا، أفضل طريقة لمنع نمو البكتيريا عند الذوبان هي إذابة العناصر المجمدة دائمًا في الثلاجة عندما يسمح الوقت بذلك، لا تعيد تجميد الطعام الذي ترك لأكثر من ساعتين.
بقايا الطعام والوجبات المنسية
تجميد بقايا الطعام لعدة شهور إن لم يكن أطول للأسف ، يجب تناول الأطعمة والوجبات المجمدة في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر ، وفقًا لخدمة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، إذا كان أي شيء في المجمد الخاص بك لأكثر من ستة أشهر ، فقد يكون الوقت قد حان للتخلص منه.
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