5 مضاعفات أثناء الحمل يمكن أن تؤدي للوفاة



مضاعفات أثناء الحمل مضاعفات أثناء الحمل



هناك العديد من المضاعفات والتشوهات التي قد تمر بها المرأة الحامل خلال فترة حملها ويمكن أن يهدد بعضها حياتها إذا لم يتخذ الطبيب الخطوة الصحيحة.



وفقا لموقع " thehealthsite "هل يمكن أن يكون الحمل آمنًا دائمًا للمرأة؟ تعرف على مضاعفات الحمل التي يمكن أن تكون مميتة.



ارتفاع ضغط الشريان الرئوي



تحدث حالة ارتفاع ضغط الدم الرئوي عندما يكون الضغط الناتج عن الأوعية الدموية التي تربط بين الرئتين والقلب أعلى من الطبيعي، هذا يزيد الضغط على الجسم.

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في هذه الحالة، يجب أن يعمل القلب بجهد مضاعف لضخ الدم إلى الرئتين. بالنسبة للمرأة الحامل، يعمل قلبها بالفعل بجد لضخ الدم إلى الرئتين، علاوة على ذلك ، إذا أصيبت المرأة بهذه الحالة، يصبح من الخطورة للغاية أن تتمكن المرأة من البقاء على قيد الحياة. يمكن أن تعاني من قصور في القلب ويقول الخبراء إن فرص نجاة هذه الحالة تبلغ 50 % فقط.الحمل خارج الرحمفي هذه الحالة، لا يحدث غرس البويضة أحيانًا في الرحم حيث من المفترض أن ينمو الجنين، بدلاً من ذلك ، يتم الزرع في مكان آخر على سبيل المثال في قناتي فالوب، إذا استمرت المرأة في الحمل في مثل هذه الحالة ، فقد يؤدي ذلك إلى تمزق قناتي فالوب مما يؤدي إلى نزيف داخلي حاد، إذا كان النزيف شديدًا جدًا ، فقد يكون أيضًا مميتًا.تسمم الحمل الشديدتحدث عندما تكون المرأة في منتصف فترة الحمل، وهى حالة تؤدي إلى زيادة ضغط الدم بشكل خطير مما قد يؤدي إلى تلف الأعضاء الأخرى، في حالة إصابة المرأة بهذه الحالة، يوصي الأطباء بالولادة المحرضة لأن مخاطر استمرار الحمل مرتفعة للغاية.يمكن أن تعاني المرأة من سكتة دماغية أو نوبة صرع أو تلف في الكلى أو حتى تلف في الكبد. إذا تم إجراء الولادة المحرضة قبل 24 أسبوعًا، فإن الإجهاض لن ينجو الجنين بعد هذا الإجراء، لكن هذا يعتبر الخيار الأكثر أمانًا للأم. أي خيار آخر يمكن أن يقتلها.أمراض الكلىوفقًا لبحث أجرته مؤسسة الكلى الوطنية ، يمكن أن تكون أمراض الكلى شديدة الخطورة على النساء الحوامل . قليل من الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل الكلى هي ارتفاع ضغط الدم والسكري.السرطانيعتبر علاج السرطان غير آمن للغاية إذا كان الشخص الذي يتلقاه حاملًا. من أجل علاج الشخص بنجاح بكل الموارد المتاحة لعلاج السرطان، يتعين على الشخص إجهاض طفلها، ومع ذلك ، فقد تحسنت العلاجات هذه الأيام مقارنة بالعقود الماضية.تشوهات الجنين المميتةفي بعض الأحيان أثناء فترة الحمل، قد يصاب بعض الأجنة أيضًا ببعض التشوهات التي قد تؤدي إلى تعقيد الأمور بالنسبة للأم، في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون أيضًا مهددة للحياة.أحد هذه الحالات يسمى انعدام الدماغ ،هذا شذوذ بسبب ولادة الأطفال بدون أدمغة مكتملة النمو، يمكن تتبع هذه العيوب من خلال فحوصات ما قبل الولادة، الأطفال الذين يصابون بهذا الشذوذ هم أقل عرضة للبقاء على قيد الحياة بعد الولادة.