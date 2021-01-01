تعرف عليها .. خضراوات ورقية يجب إضافتها فى نظامك الغذائي لفقدان الوزن



خضراوات ورقية خضراوات ورقية



الخضروات الورقية مهمة جدا أثناء اتباع نظام غذائي صحي إنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويمكن أن يمنحنا اتباع نظام غذائي غني بالخضروات الورقية العديد من الفوائد الصحية التي تشمل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم تحتوي الخضروات الورقية على نسبة عالية من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك.



فيما يلي بعض الخضار الورقية الخضراء التي ستساعدك في نظامك الغذائي لفقدان الوزن:

السبانخ

الألياف غير القابلة للذوبان ستبقيك ممتلئًا لفترة أطول ولن يمتص الجسم السعرات الحرارية يساعد في حرق دهون البطن وغني بالمواد الغذائية.

أضف السبانخ إلى وجبة الإفطار أو أي وجبة رئيسية للتخلص من الدهون الزائدة.

البروكلي

البروكلي من الكربوهيدرات الجيدة وغني بالألياف، مما يساعد على الهضم ويمنع الإمساك ويحافظ على انخفاض نسبة السكر في الدم ويحد من الإفراط في تناول الطعام. البروكلي منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء.

الكرنب

يتكون الكرنب من السعرات الحرارية المنخفضة والمحتوى المائي العالي، لديها كثافة طاقة منخفضة وتظهر الدراسات أن تناول الكثير من الطعام بكثافة طاقة منخفضة يساعد في إنقاص الوزن.

الخس

الخس منخفض السعرات الحرارية لذلك يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن كما أنه غني بالألياف والمياه، والتي من المعروف أنها تبقيك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة طويلة وتمنع الإفراط في تناول الطعام، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون يجعل الخس مثاليًا لأولئك الذين يتبعون نظامًا لفقدان الوزن.

