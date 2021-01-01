وزير التعليم: مهمة وزارة التربية والتعليم الارتقاء بجميع مدارس مصر،



وزير التعليم وزير التعليم



أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعلم ، قائلاً : أؤكد أنه إذا أدت المدرسة دورها الطبيعي فلن يحتاج الطالب لأي شئ آخر خارج المدرسة.



وقال وزير التربية والتعليم : وزارة التربية والتعليم دورها هو الارتقاء بجميع مدارس مصر، حتى تكون المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعلم وممارسة الأنشطة.



وأضاف وزير التربية والتعليم : الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، شدد على ان نهتم في المدارس بـ اللياقة البدنية ، و تنمية الانتماء و الولاء والقدرة والسلامة الجسدية لإعداد النشء السليم ، مشيراً إلى أن رؤية مصر 2030 تنص على انه يجب ان يكون لدينا متعلماً معتزاً بذاته ، فخورا ببلاده ، قابلاً للتعددية ، قادراً على التنافسية ، لافتاً إلى أن التعليم هو إعداد الفرد للحياة واهم متطلباته الانضباط والالتزام والمثابرة.

قد يعجبك أيضا...

جاءت هذه التصريحات خلال زيارته لمدرسة الزيتون الثانوية العسكرية التجارية اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022.وعلى جانب آخر .. كان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تجري حوارا مجتمعيا حول الحلول المناسبة التي ترتقي بالعملية التعليمية.وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس قائلا: " الحوار يستمر لصالح الجميع حول الفلسفة و الاستراتيجية و الحلول المختلفة .وقال :علينا جميعا أن نشارك في صنع القرار، والدروس الخصوصية عرض لمرض والحل هو علاج المرض ليس الحل بالمسكنات .وأضاف الوزير، " المدرسة إذا ادت الدور المطلوب منها ستنتهي ظاهرة الدروس الخصوصية و هذا مانسعى اليه الآن ، و جميعنا نسعى لوضع حلول لتقوم المدرسة بدورها فالمدرسة هي المكان الرسمي للتعليم و التعلم و اذا قامت بدورها الطبيعي ستنتهي الدروس الخصوصية .كما قال وزير التربية و التعليم " ما طرحته حول حوكمة الدروس الخصوصية و مجموعات التقوية كان مجرد فكرة ردا على سؤال النواب و الفكرة مطروحة للحوار المجتمعي و ما تستقر عليه المجالس النيابية ننفذهوأكد أن الحوكمة و التقنين كانت بغرض السيطرة و التطوير ، و تقوية دور مجموعات التقوية التي تنعقد في المدارس .وقال وزير التربية و التعليم "الوزير مسئول عن الخدمات التعليمية التى تقدم و لذا نحاول تطويرها مستطردا بعض السناتر تشرح المناهج العلمية بطريقة المهرجانات و مش عايز اجيب فيديوهات اعرضها.وأضاف:" الدروس الخصوصية امر واقع وهدفنا السيطرة على بيئة التدريس نفسها و اضاف " عندما كنا نغلق السناتر كانت تفتح في مكان اخر بعد اغلاقها بنصف ساعة.و قال الوزير للنواب “ وقفوا الدروس الخصوصية و انا موافق و هدفنا تقوية دور المدرسة”.