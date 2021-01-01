ذعر في دمياط بعد إصابة 9 طالبات باختناق| اعرف الحقيقة



إصابة 9 طالبات باختناق إصابة 9 طالبات باختناق

تداول رواد التواصل الاجتماعي الفيس بوك، منشورات تحذر أولياء الأمور من لعبة منتشرة على الإنترنت تسمى كتم الأنفاس تؤدى إلى حالات اختناق وأحيانا الوفاه.



لعبة جديدة ظهرت أطلقوا عليها “تحدي الموت” أو “لعبة الموت” بدأت تنتشر على تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” لتنتقل بشكل مباشر على أرض الواقع، وينفذها عدد من طلاب المدارس.



فوجئ أهالى دمياط صباح اليوم، بخبر منتشر حول اختناق 9 طالبات؛ بسبب لعبة منتشرة على الإنترنت فى مدرسة بدمياط، حيث شهدت مدرسة السرو الإعدادية بنات، بدمياط، واقعة اختناق 9 طالبات؛ بسبب دخولهن في تحدي لعبة الموت، حيث قامت الطالبات بكتم أنفاس بعضهن البعض لمدة دقائق، حتى الوصول لحالة الإغماء.

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­ ­واستقبل مستشفى السرو المركزي 9 طالبات في حالة إعياء تام، وهن: مريم عزت ذكي النواحي، كنزي ذكي شتا، سما مدحت رمضان، سلمي محمد العباسي، نورا ربيع الفحلة، فتنة محمد الخولاني، إيمان العيسوي، رقية أسامة البسيوني، شروق نبيل أبوعيطة.­و­نجح الأطباء في التعامل مع الحالات بوضعهن على أجهزة التنفس حتى تحسنت حالتهن وغادرن المستشفى.وأكد احد أولياء الأمور أن الطالبات لم يصابوا باختتاق نتيجه لعبه تحدى الموت وإنما نتيجه نزله برد شديدة أدت إلى إصابتهن بإرهاق وتعب وتوجهوا إلى المستشفى .وأضاف أن الطلاب اليوم عندهم امتحانات شهريه ولايوجد مجال ولا وقت للهو واللعب.ونفي مصدر من مديريه التربيه والتعليم بدمياط، أن حالات الاختناق التى أصابت 9 طالبات بمدرسة السرو الإعدادية بسبب تلك اللعبة المنتشرة على الإنترنت، وإنما البنات أصيبوا بارتفاع في درجه الحرارة وتوجه 5 طالبات من المدرسة إلى المستشفي صباح اليوم بعد إصابتهن بارتفاع في درجه الحرارة وفي نفس التوقيت توجه 4 طالبات من منازلهم إلى المستشفى لإصابتهم أيضا بارتفاع في درجه الحرارة،ولا صحه حول ماتردد عن قيام الطالبات بممارسة تلك اللعبة .