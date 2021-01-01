حال ارتكاب مخالفات .. 15 عقوبة تأديبية تطبق على الطالب الجامعي

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الطالب الجامعي


نص قانون تنظيم الجامعات، علي لإئحة العقوبات التي يمكن أن توقع علي الطلاب في حالة إرتكاب الطالب أي مخالفات داخل الحرم الجامعي وفقا لضوابط منصوص عليها .

وجاءت قائمة العقوبات التأديبية التي يمكن أن توقع على الطالب في حالة ارتكاب أحد المخالفات ، والتي نصت عليها المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات كالتالي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

3- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا .

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4- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا .

5- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .
6- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .

7- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .

8- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا .

9- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .

10- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مده فصل دراسي أو أكثر .

11- الفصل من الكلية لمده تزيد علي فصل دراسي .

12- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخرى ويرتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية .

13- ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب .

14- وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب .

15- ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاثة سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار .

المصدر: elbalad

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