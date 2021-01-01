حال ارتكاب مخالفات .. 15 عقوبة تأديبية تطبق على الطالب الجامعي



الطالب الجامعي الطالب الجامعي



نص قانون تنظيم الجامعات، علي لإئحة العقوبات التي يمكن أن توقع علي الطلاب في حالة إرتكاب الطالب أي مخالفات داخل الحرم الجامعي وفقا لضوابط منصوص عليها .



وجاءت قائمة العقوبات التأديبية التي يمكن أن توقع على الطالب في حالة ارتكاب أحد المخالفات ، والتي نصت عليها المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات كالتالي:



1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

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2- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.3- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا .خبير تربوي: طفرة كبيرة شهدها التعليم الفني والثانوي في عهد الرئيس السيسي4- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا .5- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .6- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي .7- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر .8- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا .9- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر .10- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مده فصل دراسي أو أكثر .11- الفصل من الكلية لمده تزيد علي فصل دراسي .12- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلي الجامعات الأخرى ويرتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية .13- ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلي ولي أمر الطالب .14- وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب .15- ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاثة سنوات علي الأقل من تاريخ صدور القرار .