خطوات سداد المصروفات الدراسية لطلاب جامعة عين شمس



جامعة عين شمس جامعة عين شمس

كشفت كلية الالسن بجامعة عين شمس ، عن خطوات الدفع الإلكتروني لسداد المصروفات الدراسية من جانب الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022-2023 قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول.



خطوات الدفع الإلكتروني لسداد المصروفات الدراسية

وأوضحت كلية الالسن كيفية الدفع الإلكتروني لـ طلاب كلية الألسن جامعة عين شمس لسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد في السطور التالية، وجاءت الخطوات على النحو التالي:



- الدخول على موقع جامعة عين شمس الرسمي.

قد يعجبك أيضا...

- يجب على الطالب اختيار كلية الألسن.- كتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم.- كلمة المرور لجميع الطلاب للدخول أول مرة فقط هي 55555.- ضرورة تغيير الباسورد عند الدخول لأول مرة.- اختيار خانة المدفوعات المستحقة ثم تسديد المصروفات.- الضغط على كلمة تسديد المصروفات الدراسية.- اختيار الدفع عن طريق فوري وضع علامة صح.- التوجه إلى أي ماكينة فوري لـ دفع المصروفات.كان الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، شهد الحفل الختامى لمسابقة ichallenge بمركز الإبتكار وريادة الأعمال iHub للعام التاسع على التوالى .أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد البحيرى مدير مركز الإبتكار وريادة الأعمال ،الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ، دكتور إسلام عدلي المسؤول عن الأنشطة الطلابية، سمر مدحت مدير مشروع i club. ومسئولى الوحدات فى كليات (الزراعة ، الألسن ،العلوم الصيدلة ،الحقوق، الآداب، طب الأسنان ،والتربية النوعيه ،والآثار ، البنات ،التمريض ،الحاسبات ،التربية ).وفى كلمته خلال الإحتفالية اعرب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته بتواجده في مركز الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، موضحاً الهدف من بناء هذا المركز، ليضم فريق متميز به عدد كبير من الطلاب يمكن أن يستفيدوا ويتبادلوا المعلومات والأفكار ويضعوا أفكارهم على بداية الطريق لتحقيقها، مما يحقق هدف أساسى من أهداف الجامعة والمتمثل فى خدمة طلابها وتنمية مهاراتهم والإستفادة من افكارهم وتطبيقها.