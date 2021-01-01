داعية يجيب علي تساؤل .. زوجي طلقني أربع مرات ماذا أفعل؟



الشيخ محمد أبو بكر الشيخ محمد أبو بكر

أجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه ببرنامجه “إني قريب”، المذاع على قناة “النهار”، مضمون السؤال: “زوجي طلقني أربع مرات.. ما حكم الدين؟”.



ورد عليها قائلاً: “اذهبي لدار الإفتاء المصرية، ولا تمكنيه من نفسك، لأن “أنتِ طالق” لفظ صريح ومصيبة سودة، وأظن لو أنتِ صادقة فتكونين عايشة فى الحرام إلا ما رحم ربي”.



الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، يقع طلقة واحدة وهذا هو المعمول به في الفتوى، هذا ما أفتى به الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

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هل يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ؟وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الزوج لو نوى بطلاقه بأنه يريد الطلاق نهائيا بدون رجعة ، فعليه أن يذهب للمأذون ويخبره بنيته ويوثق الطلاق ثلاثا.وأشار إلى أن المأذون لو أخطأ في كتابة رقم الطلقة، فبدلا من أن يكتبها الطلقة الثانية، أخطأ وكتبها الثالثة، فالحل في هذه الحالة أن يذهب الجميع للقاضي والذي يقوم بدوره بعمل الإجراءات المتبعة والإثباتات التي تفيد بأن هذه الطلقة هي الثانية وليست الثالثة.دار الإفتاء لا تتسرع في الحكم على فتاوى الطلاق، فتحقق مع الزوج بنفسه وتسمع منه وتحقق معه عن اللفظ الذي تلفظ به وحالته وغيرها من الأمور، التي تنتهي إلى إصدار فتوى واقعية بدون خلل.وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذه الصورة قد لا يقع فيها أمر الطلاق أصلا، مناشدا الأزواج والزوجات عدم التسرع في التفرق بعد لفظ الطلاق، وأن يلجأوا أولا إلى دار الإفتاء للإجابة على ما حدث بينهم.