بعد العودة من قطر.. دونجا يظهر في مران الزمالك اليوم

آخر الأخباراخبار الرياضة › بعد العودة من قطر.. دونجا يظهر في مران الزمالك اليوم

صورة الخبر: نبيل عماد "دونجا"
نبيل عماد "دونجا"

تواجد نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المنضم حديثا من صفوف بيراميدز، في التدريبات التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ذلك عقب عودته من قطر ، بعد خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، التي تعرض لها مع المنتخب الوطني.

وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على استقبال اللاعب كذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ولاعبي الفريق، واطمأن الجميع على سلامته، وتمنوا له العودة سريعا للمشاركة في التدريبات والمباريات، كما تمنوا له التوفيق وتحقيق النجاحات مع النادي .

وقام دونجا على هامش التدريبات بالبدء في البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، وأدى اللاعب تدريبات بالجري الخفيف بمحيط الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بعقد جلسة سريعة مع اللاعب منحه خلالها بعض التعليمات لتنفيذها خلال البرنامج التأهيلي الموضوع له من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد العودة من قطر.. دونجا يظهر في مران الزمالك اليوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77467

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager