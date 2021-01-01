بعد العودة من قطر.. دونجا يظهر في مران الزمالك اليوم

تواجد نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المنضم حديثا من صفوف بيراميدز، في التدريبات التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ذلك عقب عودته من قطر ، بعد خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، التي تعرض لها مع المنتخب الوطني.
وحرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على استقبال اللاعب كذلك الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ولاعبي الفريق، واطمأن الجميع على سلامته، وتمنوا له العودة سريعا للمشاركة في التدريبات والمباريات، كما تمنوا له التوفيق وتحقيق النجاحات مع النادي .
وقام دونجا على هامش التدريبات بالبدء في البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، وأدى اللاعب تدريبات بالجري الخفيف بمحيط الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.
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