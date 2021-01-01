تناول كوب منه يوميا .. ماذا يحدث عند خلط العسل مع الكركم



خلط العسل مع الكركم خلط العسل مع الكركم

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية العلاجية،، فوائد خلط الكركم مع العسل وتناول كوب منه يوميا.



من فوائد الكركم والعسل ما يلي:-



· يقضيان على البكتيريا والجراثيم، حيث يحتويان على مضادات أكسدة.

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· يُحافظان على صحّة القلب والشرايين؛ لأنّهما يخفضان مستوى الكولسترول في الدم.· يُسهّل الكركم عملية الهضم ويُكافح العسل تخمّر الطعام في المعدة، فيحميان الجهاز التنفسيّ من الأمراض.·يقلّلان من نسبة الحموضة في المعدة، فيحميان مع الوقت من التهابات المعدة المُسبّبة للقرحة.·يُعالجان التهاب المسالك البولية، وأيضاً الحصى في الكلية وأمراضها.·يُحاربان زيادة الوزن والسمنة، حيث يتمّ إذابة الدهون وحرقها ويُحسنان الهضم والتمثيل الغذائيّ.·يُحافظان على صحّة العقل والدماغ.·يحميان الأسنان من التسوس والالتهابات، ويقويان اللثة ويحافظان على صحّة الفم.·يرفع من نسبة الهيموجلوبين في الدم.·يقيان من انتشار الخلايا السرطانية، وبخاصّة سرطان الأمعاء والمعدة والمريء.·يُخلّصان الصدر من البلغم ويخفّفان من السعال الحادّ والتهاب الحلق. يُعالجان الحرق ويُخففان الألم الناتج عن الحرق.· يُعتبران من أهمّ وصفات التجميل للبشرة حيث يُساعدان على ترطيب البشرة ومقاومة التجاعيد ومنح البشرة نضارة وحيوية.. يُساعدان على مضاعفة قدرة العقل على الحفظ والتركيز.· يُقوّيان جهاز المناعة في الجسم.