بسبب سقوط أجزاء من المبني.. تسكين طالبات مدرسة المحلة الصناعية بنات بمدرسة أخرى

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تسكين طالبات مدرسة المحلة الصناعية بنات، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بمدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية بنات، وذلك للاطمئنان إلى انتظام سير العملية التعليمية، وانتظام الطالبات بالمدرسة الجديدة، حيث تم إدراج مدرسة المحلة الصناعية بنات بخطة صيانة عاجلة.
استضافة مؤقتة للطالبات بمدرسة عبد المنعم رياض
وأكد وكيل الوزارة، أنه ستتم الاستضافة المؤقتة لطالبات المحلة الصناعية، وتدريس جميع المواد النظرية والتدريبات العملية بمدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية، وذلك لصالح استقرار وانتظام سير العملية التعليمية.
وتابع وكيل الوزارة مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، حيث أجرى جولة بعدد من الفصول، وناقش الطلاب خلال شرح بعض المواد، ثم تابع المطبخ الخاص بالمدرسة، وتأكد من نظافة الأدوات المستخدمة في عملية الطهي، كما تم التأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وأوصى بنظافة المطبخ باستمرار ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.
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