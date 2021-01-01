فيديو .. رجل يهاجم مركزا لقوات الحدود البريطانية

قال مصور بوكالة “رويترز ” الإخبارية، إن رجلا ألقى قنابل حارقة على مركز جديد لقوة الحدود البريطانية في دوفر بإنجلترا ثم انتحر.
وأضاف أن المهاجم، وهو رجل أبيض يرتدي قميصا مخططا، وصل إلى المركز بسيارة رياضية بيضاء اللون من طراز سيات.. ثم نزل منها ورمى ثلاث قنابل حارقة، لم تشتعل إحداها.
وتابع إنه بعد الهجوم، لف الرجل حبلا متصلا بعمود معدني حول رقبته وانطلق بالسيارة، ليقتل نفسه.
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