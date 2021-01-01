نصائح سهلة للحفاظ على حمامك نظيفًا و منعشًا



للحفاظ على حمامك للحفاظ على حمامك

يعد تنظيف الحمام وإبقائه نظيفًا ورائعًا لفترة طويلة مهمة صعبة للغاية، ولكن هنا قدمنا ??لك بعض النصائح السهلة التي يمكنك من خلالها الحفاظ على حمامك نظيفًا تمامًا.





كشف موقع هيلثي عن طرق سهلة ستحافظ على حمامك منعشًا ورائحه جيدة :



تجفيف المنشفة



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لا تترك المنشفة مطوية بعد التجفيف ، قم بتعرضها للشمس من وقت لأخر ، تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بنظافة المناشف.تخلصي من رائحة الحمامالليمون يحتوي الليمون على حامض الستريك لذلك فهو منظف طبيعي قوي بعد تنظيف الحمام بالمنظفات ، افركي كل مكان بالليمون سيبقي هذا الحمام منتعشًا ورائعًا لفترة طويلة.الزيت العطريانقعي كرة قطنية في زيت أطفال أو زيت من اختيارك واحتفظي بها في ركن من أركان الحمام على سبيل المثال ، يمكنك وضعها بالقرب من سلة مهملات أو لفافة مناديل الحمام أو في كوب أو كأس به فرشاة أسنان.رش منعم الأقمشةالمنشفة يتم استخدام منشفة اليد مرارًا وتكرارًا في هذه الحالة ، يمكنك رش خليط من الماء ومنعم الأقمشة عليها بصرف النظر عن هذا، يمكن أيضًا أن يكون مزيج من صودا الخبز ومنعم الأقمشة في الماء معطرًا رائعًا للغرفة.احتفظ بالصابون العطري في الحمامإذا كنت تستخدمي أي صابون مركز، فستكون رائحة حمامك بالكامل بدون معطر جو يمكنك أيضًا الاحتفاظ بهذا النوع من الصابون المركز على حوض الحمام.صب المنظف في خزان المرحاضأي منظف برائحة قوية في خزان المرحاض ستنتشر رائحة المنظف في كل مكان عند شطفه.التهويةاترك نافذة الحمام مفتوحة لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميًا هذا سوف يجلب الهواء النقي .