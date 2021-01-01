نظفي وجهك بالمنزل فى غضون 10 دقائق لتوهج يشبه القمر



نظفي وجهك بالمنزل نظفي وجهك بالمنزل



هل تودين الحصول على بشرة متوهجة وأكثر إشراقا، فقط سوف تحتاجين من الوقت عشر دقائق كل ما عليك سوى تنظيف البشرة بالمكونات المتوفرة في منزلك وإزالة طبقة الجلد الميت على الوجه ، بحيث يمكن رؤية الجمال الحقيقي للبشرة.





كشف موقع هيلثي عن وصفة طبيعية للحصول على بشرة أكثر إشراقا وخالية من الشوائب :





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خذ منشفة ناعمة أو منديل.خذ بعض الماء من الوعاء في وعاء صغير.يجب أن تكون درجة حرارة الماء أدفأ قليلاً من الفاترة.انقعي منشفة في هذا الماء وضعيها على الوجه حتى يصبح الوجه نظيفًا.الآن نقع المنشفة مرة أخرى في الماء الساخن. قومي بتدليك الوجه بقطعة قماش دافئة.تخلط في اللبن الرائب.دلكي الوجه بهذه الخثارة.إذا كان اللبن الرائب لا يناسبك ، فيمكنك تناول الحليب الخام بدلاً من اللبن الرائب.تدليك الوجه بكلتا يديه بعد التدليك لمدة دقيقة ، اترك العبوة تجف واغسل الوجه بالماء الفاتر.اللمسة الأخيرةتحصل بشرتك على أقصى قدر من التغذية في وقت أقل الآن بشرتك جاهزة للماكياج.رطبي البشرة مرة واحدة قبل استخدام أي مكياج مهما كان المرطب الذي تستخدمه ، ضعه برفق على الجلد،إذا كنت قد اتبعت روتين العناية بالبشرة هذا خلال اليوم نفسه وكنت تستعد للخروج إلى مكان ما ، فعليك بالتأكيد وضع كريم واقي من الشمس.