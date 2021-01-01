علاج لـ الكحة عند الأطفال سريعا



الكحة عند الأطفال الكحة عند الأطفال

أكد الدكتور أشرف قاسم استشاري طب الأطفال أن هناك بعض الطرق التي تخفف وتساعد في علاج الكحة عند الأطفال وأهمها تنظيف الأنف وغسلها.







وأوضح أشرف قاسم الطريقة الصحيحة لغسيل الأنف للأطفال وهي لا تحتاج لأدوات عديدة.

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الأدواتسرنجةبخاخ ماء البحرالوضع الصحيح لغسيل الأنف :للرضع: ينام الطفل علي جنبه، ويتم حقن ماء الملح في فتحة الأنف العليا.للأطفال والبالغين : انحني للأمام قليلا مع لفه بسيطة لرأس الطفل إلى جانب مع المحافظة على الجبهة أعلى قليلاً من الذقن.نقوم بملء شفاط الانف السيلكون او سرنجة طبية بالمحلول الملحي وإدخال طرف السرنجة في فتحة أنف طفلك والضغط برفق حتى يخرج المحلول الملحي من الفتحة الأخرى للأنف (لا تقوم بسد فتحة الأنف الأخرى).قد يتدفق بعض الماء إلى مؤخرة الحلق، لا داعي للقلق فلن يسبب ابتلاع الماء المالح أي ضرر.نكرر هذه الخطوات مع فتحة الأنف الأخرى.الطريقة أمان وممكن تطبيقها في أي عمر.