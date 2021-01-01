المديريات التعليمية تعلن جدول امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل

واصلت المديريات التعليمية والمدارس الاستعداد لامتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل، من الرابع حتى الثانى الثانوى العام، حيث انتهت المديريات والإدارات والمدارس من وضع أسئلة امتحان الشهر، بواقع 15 جزئية لكل مادة دراسية تقيس المستويات العليات للتفكير واختيار من متعدد، كما وضعت المديريات جداول الامتحانات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن جداول الامتحانات ليست مركزية من قبل الوزارة، ولكن وضعتها المديريات وتبدأ الاختبارات نهاية أكتوبر وتستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.
ووجهت وزارة التربية والتعليم، بعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى بحيث لا تؤثر على سير الدراسة، موضحة أن المديريات التعليمية راعت أثناء وضع جدول الامتحانات بأن تعقد الاختبارات بداية اليوم الدراسى وقبل نهايته بحيث يستقر الطلاب وينتظموا فى اليوم الدراسى دون تعطل.
وبشأن تساؤلات البعض حول ما إذا كان لطلاب الصفين الرابع والخامس امتحانات شهر، أكدت المديريات التعليمية أنه سيتم تطبيق القرار المنظم بحيث يؤدى التلاميذ ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول، والاختبار الثانى يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الثاني.
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