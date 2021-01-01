المديريات التعليمية تعلن جدول امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل



امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل

واصلت المديريات التعليمية والمدارس الاستعداد لامتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل، من الرابع حتى الثانى الثانوى العام، حيث انتهت المديريات والإدارات والمدارس من وضع أسئلة امتحان الشهر، بواقع 15 جزئية لكل مادة دراسية تقيس المستويات العليات للتفكير واختيار من متعدد، كما وضعت المديريات جداول الامتحانات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن جداول الامتحانات ليست مركزية من قبل الوزارة، ولكن وضعتها المديريات وتبدأ الاختبارات نهاية أكتوبر وتستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.



ووجهت وزارة التربية والتعليم، بعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى بحيث لا تؤثر على سير الدراسة، موضحة أن المديريات التعليمية راعت أثناء وضع جدول الامتحانات بأن تعقد الاختبارات بداية اليوم الدراسى وقبل نهايته بحيث يستقر الطلاب وينتظموا فى اليوم الدراسى دون تعطل.



وبشأن تساؤلات البعض حول ما إذا كان لطلاب الصفين الرابع والخامس امتحانات شهر، أكدت المديريات التعليمية أنه سيتم تطبيق القرار المنظم بحيث يؤدى التلاميذ ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول، والاختبار الثانى يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الثاني.

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وبالنسبة للاختبار النهائى يُعقد فى نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى الفصل الدراسى كاملًا، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى على مجموع الدرجات الثلاث.وحول مؤشرات قياس التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم، أوضحت أنها تتم فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالي: اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100)، واللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، واللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)، وفى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه فى الفصلين الدراسيين معًا.وقالت الوزارة، أنه توضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، تتضمن رصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.