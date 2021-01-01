السجائر الإلكترونية قد لا تكون أكثر أمانًا .. دراسة تربط بينها والإصابة بالسكتة القلبية



السجائر الإلكترونية السجائر الإلكترونية



السجائر الإلكترونية، يُنظر إليها غالبًا على أنها بديل أكثر آمانًا للسجائر العادية وتصبح ذريعة للناس لاستخدامها بلا عقل بدلاً من بالتبغ.



لكن العديد من الدراسات تقول إن السجائر الإلكترونية قد لا تكون أكثر أمانًا، بدلاً من ذلك، فهي تنطوي على مخاطر مماثلة إن لم تكن أقل.



ويقول خبراء في دراسة جديدة حسب موقع "timesnownews" أن التدخين الإلكتروني - الفيبينج - Vaping يمكن أن يزيد من خطر حدوث حدث مفاجئ في القلب لدى الناس - قد يجعل الشخص أكثر عرضة لخطر مفاجئ، توقف القلب على عكس أولئك الذين يدخنون السجائر.

قد يعجبك أيضا...

اكتشف باحثون في كاليفورنيا أن السجائر الإلكترونية يمكن أن تسبب المزيد من الضرر للقلب والدماغ وقد تكون فعالة مثل السجائر في تقليل وظائف الأوعية الدموية.كيف تزيد السجائر الإلكترونية من مخاطر السكتة القلبية؟السيجارة التقليدية مليئة بالنيكوتين والتبغ والمواد التي تجعلها مسببة للإدمان، ومع ذلك، لا تحتوي السجائر الإلكترونية إلا على النيكوتين، ونتيجة لتقرير، تعتبر السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بنسبة 95% مقارنة بمنتجات التبغ الأخرى، لكن هذا لا يجعلها أقل ضررًا لأن محتواها من النيكوتين يمكن أن يؤثر سلبًا على القلب.وفقًا لدراسة جديدة أجراها خبراء من جامعة لويزفيل في الولايات المتحدة ، يمكن أن تسبب السجائر الإلكترونية، خاصة تلك التي تحتوي على مواد كيميائية، عدم انتظام ضربات القلب البطيني في الفئران، يتميز عدم انتظام ضربات القلب بنظم القلب غير المنتظم أو غير الطبيعي.إذا تركت دون علاج، فإن هذه الحالة التي تحدث في النصف السفلي من القلب يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي والسكتة القلبية المفاجئة ، وحتى الموت.ما هو السكتة القلبية؟السكتة القلبية هي حالة طوارئ صحية كبيرة قد تأتي دون أي تحذير أو علامات مبكرة ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم تتم معالجتها على الفور، عندما يتوقف القلب عن العمل فجأة، مشكلة كهربائية في القلب حيث يتوقف العضو عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ويفقد الشخص وعيه ويتوقف عن التنفس أيضًا.تشمل العلامات المبكرة للسكتة القلبية ما يلي:الخفقانإغماءألم صدرضيق في التنفسعدم انتظام ضربات القلبدوخةصفير غير مبرريقول الخبراء إن الدراسة هي الأولى من نوعها لشرح كيف يمكن أن يؤثر التدخين الإلكتروني على نبضات القلب في إيقاع القلب ويسبب اضطرابات في وظائفه.في السابق، أظهرت الدراسات كيف أن تدخين السجائر الإلكترونية هو المسئول عن مشاكل التنفس لدى الناس.