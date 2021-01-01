طرق فعالة في محو الأمية الرقمية

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محو الأمية الرقمية هو في الأساس القدرة على فهم التقنيات الرقمية والاستفادة منها. وفي العالم الحديث يتزايد الاهتمام بها؛ حيث أصبحت الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية تدريجيًا عنصرًا أساسيًا في حياة العديد من الناس. مع مرور الوقت يتواصل المزيد من الأشخاص عبر الإنترنت، ويستخدمون هذه التقنيات في حياتهم اليومية، سواء للعمل أو في المنزل.



محو الأمية الرقمية هي مهارة مهمة للاستخدام اليومي والأداء الوظيفي والمساعي الشخصية، والعديد من مهارات محو الأمية الرقمية جديرة بالملاحظة ومثيرة للإعجاب، وينظر إليها الآن على أنها مهارات ضرورية أو قياسية. إذا كنت لا تريد التخلف عن الركب فأنت بحاجة إلى أن تكون استباقيًا في تعلمك للتقنيات الرقمية.



فكر في تعلم محو الأمية الرقمية كفرصة لتعلم كيفية جعل حياتك أسهل، ولدينا قائمة أدناه من 12 طريقة يمكن من خلالها لمحو الأمية الرقمية تحسين حياتنا، لمساعدتك في وضع أهدافك في الاعتبار أثناء العمل؛ لتصبح أكثر معرفة رقميًا.

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غالبًا ما يكون التواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء أو مجرد مقابلة المزيد من الأشخاص هو السبب الذي يجعل العديد من الأشخاص «يتصلون بالإنترنت» في المقام الأول. يبدأ الكثير من الناس ببساطة بإنشاء حساب بريد إلكتروني لكنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك بكثير.ويساعد الحصول على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook أو Instagram العديد من الأشخاص في إعادة الاتصال بمن لم يتحدثوا إليهم منذ سنوات. يمكنك أيضًا التسجيل للحصول على خدمة مكالمات فيديو مجانية مثل Skype لرؤية أحبائك والتحدث معهم عندما تفصلك مسافات كبيرة عنهم.بالإضافة إلى مراقبة أولئك الذين تعرفهم يعد الإنترنت طريقة رائعة لمقابلة الأشخاص ذوي التفكير المماثل، ويمكنك أيضًا الانضمام إلى المجموعات التي تهتم بالرياضة والهوايات والأنشطة التي تحبها، أو الاشتراك في خدمة مثل Meetup التي تساعدك في التواصل مع الأشخاص الذين يستمتعون بنفس الأشياء التي تفعلها.توفير الوقت والماليحب الجميع توفير المال، وعندما تدرك مقدار الوقت الذي يمكنك توفيره في المهام اليومية البسيطة مثل التسوق والخدمات المصرفية والمهام العامة سترغب في الاتصال بالإنترنت بسرعة!يعد التسوق عبر الإنترنت من أفضل الطرق التي تجعل محو الأمية الرقمية بها حياتك أكثر كفاءة. حيث يمكن أن يوفر لك شراء العناصر من مواقع الويب مثل eBay أو Amazon آلاف الدولارات على البيع بالتجزئة بمرور الوقت. ويوفر لك ساعات من القيادة والتسوق. إذ يتم تسليم العناصر مباشرة إلى باب منزلك.لم يكن حجز السفر أسهل مما هو عليه الآن. يمكن أن تساعدك العديد من مواقع الويب مثل Homeaway لتأجير العقارات. أو Expedia لحجز الفنادق والمنتجعات. مع مجموعة من أفضل مواقع السفر بأقل الأسعار. في الحصول على صفقات مذهلة أثناء السفر، والشعور بالأمان أثناء الحجز.الأمن وزيادة وسائل الحمايةيمكن أن تساعد معرفة القراءة والكتابة رقميًا وفهم ممارسات السلامة الجيدة عبر الإنترنت في زيادة سلامتك. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها حماية كلمات المرور والمعلومات الشخصية والظهور دون الكشف عن هويتك وبذل المزيد لحماية سلامتك.علاوة على ذلك إذا قرأت شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لموقع ويب يمكنك بسهولة تحديد ما يفعلونه لحماية معلوماتك، والإجراء الذي سيتم اتخاذه إذا تم اختراق أي شيء.وهناك أيضًا العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا؛ لذلك من المهم التأكد من أنك تفهم كل ما تستخدمه، وتعرف كيفية حماية نفسك. إذا اتخذت احتياطات معقولة لحماية نفسك فإن الاتصال بالإنترنت يمكن أن يساعد بالفعل في زيادة سلامتك العامة.الحصول على وظيفةلم تعد الطريقة التقليدية للظهور في مكان عمل مع سيرتك الذاتية في متناول اليد هي الطريقة القياسية للحصول على وظيفة. ومثل العديد من الأشياء الأخرى ينتقل التوظيف عبر الإنترنت، وفي كثير من الأحيان يتم قبول العديد من طلبات العمل والسير الذاتية حصريًا عبر الإنترنت. وتقوم العديد من الشركات بإعداد تطبيقاتها الخاصة عبر الإنترنت، أو على الأقل تطلب منك إرسال سيرتك الذاتية عبر البريد الإلكتروني. تأكد من إنشاء ملف تعريف احترافي عبر الإنترنت باستخدام موقع ويب مثل LinkedIn.الترفيهكل ما يمكنك مشاهدته هو التلفزيون والأفلام ومقاطع الفيديو في متناول يدك عند الاتصال بالإنترنت. يمكنك بث التلفزيون بسعر شهري منخفض مع خدمات مثل Netflix وHulu. أو مشاهدة مقاطع فيديو غير محدودة من المستخدمين مجانًا على موقع ويب مثل YouTube. يمكنك أيضًا العثور على ساعات من الترفيه اللامتناهي على مواقع الويب مثل Buzzfeed، أو بث الموسيقى بخدمة مثل Spotify.مواكبة التطور التقني المتسارعيُعد البقاء على اطلاع دائم بما يحدث في العالم أمرًا مهمًا دائمًا. وعندما تحتاج إلى تحديثات في الوقت الفعلي على أي شيء تقريبًا فإن الإنترنت هو مكانك لذلك. وسواء كانت رياضة أو حركة المرور أو الطقس فإن تحسين قدرتك على الحصول على هذه المعلومات بسرعة يمكن أن يغير حياتك.يمكن أن تمنحك تطبيقات مثل Wunderground معلومات حول الطقس في أي مدينة في العالم، وحتى إخطارك إذا كان هناك هطول أمطار في مدينتك!الوصول إلى معلومات على نطاق عالميإن القدرة على مواكبة الأخبار التي تحدث في جميع أنحاء العالم، أو الوصول إلى الموارد من المكتبات على بعد عشرات الآلاف من الأميال ليست سوى بعض الامتيازات التي يمكنك الاستمتاع بها مع زيادة محو الأمية الرقمية. وكما لم يحدث من قبل يمكن نقل المعلومات في جميع أنحاء العالم خلال أجزاء من الثانية.ويمكن للمؤسسات أن تتعاون معًا للمساعدة في تزويدك بخدمات أفضل، وتستطيع رؤية ما يحدث مع أي مشكلة رئيسية في جميع أنحاء العالم بمجرد حدوثها.سد الفجوة الرقميةباختصار الفجوة الرقمية هي المصطلح المستخدم للتمييز بين أولئك الذين يبدو أنهم يعرفون كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل حدسي، والاستخدام المنتظم لها، وأولئك الذين يكافحون لفهمها أو تجنبها. إذا كنت تشعر بأنك قد تكون في المجموعة الأخيرة فإن تحسين محو الأمية الرقمية هو تذكرتك لتبديل الجوانب. يمكنك تعلم استخدام التقنيات الرقمية، ويمكنك بسهولة دمجها في حياتك اليومية. كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من الجهد والتحفيز وسهولة الوصول.محو الأمية الرقمية يعني القدرة على فهم التكنولوجيا واستخدامها. ويتعلق الأمر بالقدرة على العثور على المعلومات واستخدامها وإنشائها عبر الإنترنت بطريقة مفيدة وفعالة. ويعني محو الأمية الرقمية أيضًا معرفة محدودية التكنولوجيا وفهم المخاطر والاحتياطات التي يتطلبها استخدام التكنولوجيا. لذا كان لزامًا علينا التطرق لهذه النقطة وسوف نفسح لها مزيدًا من المساحات.