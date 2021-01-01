تعلم كيف يمكنك تغيير رقم واتساب دون فقد أي بيانات



واتساب واتساب

أصبح تطبيق المراسلة واتساب عنصرًا مهمًا في حياتنا اليومية؛ حيث يعتبر وسيلة أساسية للتواصل مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل.



نتيجة لذلك تشكل بيانات واتساب أهمية كبيرة للمستخدمين؛ حيث إن البيانات الموجودة قد تشمل رسائل مهمة تحتوي على:



بيانات.

صور.

مقاطع فيديو خاصة بالدراسة أو العمل.

وثائق مهمة.

لذا يعد فقدان هذه البيانات عند تغيير رقم الجوال مشكلة كبيرة.

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لكن يمكن تغيير رقم واتساب على الجوال دون فقد هذه البيانات المهمة؛ من خلال اتباع عدد من الخطوات الآتية:– تغيير رقم واتساب على الجوال نفسه1- افتح تطبيق واتساب على جوالك وانتقل إلى الإعدادات.2 – اضغط على الحساب ثم اضغط على تغيير الرقم.3 – اضغط على التالي.4 – أدخل رقم الجوال القديم في الخانة الأولى ورقم الجوال الجديد في الخانة الثانية، وكلاهما مع الكود الدولي كاملًا.5 – اضغط على التالي.بعد ذلك يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد إبلاغ جهات الاتصال الخاصة بك، وإذا كنت ترغب في ذلك فعليك تشغيل إعلام جهات الاتصال.كما يمكنك أيضًا تحديد الإشعارات، وجميع جهات الاتصال أو جهات الاتصال التي أجري محادثات معها أو مخصص.6 – إذا حددت Custom فستحتاج إلى البحث عن جهات الاتصال التي تريد إعلامها أو تحديدها.7 – اضغط على تم.8 – ستتلقى الآن مطالبة لتسجيل رقم هاتفك الجديد.الآن سيتم إرسال إشعار للدردشات الجماعية تلقائيًا عند تغيير رقم الجوال، بغض النظر عما إذا كنت تختار إبلاغ جهات الاتصال الخاصة بك.– تغيير رقم جوال واتساب واتساب على هاتف جديدلنقل محفوظات الدردشة من الجوال القديم إلى هاتفك الجديد ستحتاج إلى إنشاء نسخة احتياطية على iCloud أو الكمبيوتر على الجوال القديم.وبعد تغيير رقم الجوال على الجوال القديم، اتبع الخطوات التالية باستخدام الجوال الجديد:1 – تثبيت تطبيق واتساب على الجوال الجديد.2- تسجيل رقم الجوال الجديد مرة أخرى على الجهاز.3 – استعادة النسخة الاحتياطية.