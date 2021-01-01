تطلق شاومي جهاز Xiaomi TV ES70 بدقة 4K وسعر 621 دولار



Xiaomi TV ES70 Xiaomi TV ES70

كشفت شاومي مؤخراً عن جهاز تلفاز Xiaomi TV ES70 الذي يتميز بدقة 4K، وحجم 70 إنش، وسعر 621 دولار.



ينطلق Xiaomi TV ES70 بحجم 70 إنش ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، وتشغل الشاشة نسبة 97.8% من إطار الجهاز، كما تدعم الشاشة تدرج لوني من ألوان DCI-P3 بنسبة 94%، أيضاً يدعم الجهاز إخراج 1.07 مليار لون، ويدعم تقنية MEMC.



كما يتميز جهاز Xiaomi TV ES70 بإضاءة خلفية، أيضاً يدعم الجهاز 4096 مستوى من التعتيم، وسطوع 700 nit، أيضاً يأتي الجهاز بخوارزمية لدعم تعزيز جودة الصورة في الوقت الفعلي، مع خفض التشويش.

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أيضاً يدعم الجهاز رقاقة معالج MediaTek MT9638 رباعي الأنوية A55، مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 حيحا بايت.ويأتي ES70 بهوائيات مزدوجة 2,4GHz/5GHz Wi-Fi، ويدعم تقنية Dolby، و DTS، ويتميز بنظام صوتيات مزدوج بقدرة 12.5W، كما ينطلق الجهاز بمساعد Xiao Ai الرقمي.جهاز Xiaomi TV ES70 يأتي بثلاثة من منافذ HDMI، واثنان من منافذ USB، ومدخل AV، على أن يأتي الجهاز في السوق الصيني بسعر 621 دولار.