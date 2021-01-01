تطلق شاومي جهاز Xiaomi TV ES70 بدقة 4K وسعر 621 دولار

كشفت شاومي مؤخراً عن جهاز تلفاز Xiaomi TV ES70 الذي يتميز بدقة 4K، وحجم 70 إنش، وسعر 621 دولار.
ينطلق Xiaomi TV ES70 بحجم 70 إنش ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، وتشغل الشاشة نسبة 97.8% من إطار الجهاز، كما تدعم الشاشة تدرج لوني من ألوان DCI-P3 بنسبة 94%، أيضاً يدعم الجهاز إخراج 1.07 مليار لون، ويدعم تقنية MEMC.
كما يتميز جهاز Xiaomi TV ES70 بإضاءة خلفية، أيضاً يدعم الجهاز 4096 مستوى من التعتيم، وسطوع 700 nit، أيضاً يأتي الجهاز بخوارزمية لدعم تعزيز جودة الصورة في الوقت الفعلي، مع خفض التشويش.
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