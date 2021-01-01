يستغنى تطبيق تويتر عن Ticketed Spaces للتركيز على ميزات أخرى

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لم يعد يطلب تطبيق تويتر من المستخدمين دفع رسوم للاستماع إلى محادثات Spaces المباشرة. فقد صرحت شركة التواصل الاجتماعي في بيان أنه قد تم إيقاف الميزة “مؤقتًا” إلى أجل غير مسمى.



ستسمح هذه الخطوة لتويتر بالتركيز على تحسين تجربة Spaces الأساسية، كما تقول الشركة. ليس من الواضح عدد المستخدمين الذين يستخدمون الخدمة.



بدأت الشركة الاختبار العام لـ Ticketed Spaces في شهر أغسطس من العام الماضي، بعد ثلاثة أشهر من الكشف عن الميزة. ومن الجدير بالذكر أن الربح المحتمل لتويتر كان منخفضًا نسبيًا؛ فقد يتطلب خفضًا بنسبة 3 في المائة فقط من الإيرادات التي تقل عن 50000 دولار، وسيتطلب 20 في المائة فقط بعد ذلك.

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وفي حين أن هذه الرسوم تشمل مدفوعات أبل وجوجل، إلا أنها لا تزال تعني أن المستخدمين سيحصلون على معظم الإيرادات.هذا لا يعني أن تويتر ستستغنى عن ميزة Spaces بشكل عام، فتقوم الشركة بتجربة دعم المحادثات المباشرة داخل المجتمعات، وتعمل على مشاريع مثل المحطات ذات الموضوعات والملخصات اليومية.ومع ذلك، فإن نهاية Ticketed Spaces تأتي مع قيام Clubhouse (مصدر إلهام Spaces) بإعادة التفكير في استراتيجيته وتسريح الموظفين. إذ ان هذه الميزة بشكل عام ليست جذابة كما كانت من قبل وقت (وقت انتشار جائحة كورونا)، وهذا يجعل من الصعب جذب المستخدمين الذين يدفعون.