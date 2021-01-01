يستغنى تطبيق تويتر عن Ticketed Spaces للتركيز على ميزات أخرى

لم يعد يطلب تطبيق تويتر من المستخدمين دفع رسوم للاستماع إلى محادثات Spaces المباشرة. فقد صرحت شركة التواصل الاجتماعي في بيان أنه قد تم إيقاف الميزة “مؤقتًا” إلى أجل غير مسمى.
ستسمح هذه الخطوة لتويتر بالتركيز على تحسين تجربة Spaces الأساسية، كما تقول الشركة. ليس من الواضح عدد المستخدمين الذين يستخدمون الخدمة.
بدأت الشركة الاختبار العام لـ Ticketed Spaces في شهر أغسطس من العام الماضي، بعد ثلاثة أشهر من الكشف عن الميزة. ومن الجدير بالذكر أن الربح المحتمل لتويتر كان منخفضًا نسبيًا؛ فقد يتطلب خفضًا بنسبة 3 في المائة فقط من الإيرادات التي تقل عن 50000 دولار، وسيتطلب 20 في المائة فقط بعد ذلك.
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