تعلن ViewSonic عن اثنان من شاشات IPS الجديدة

أعلنت ViewSonic عن اثنان من شاشات IPS الجديدة وهما VA3209-MH وVA3209-2K-MHD، حيث تقدم الإصدارات الجديدة بحجم 32 إنش.
أكدت ViewSonic في إعلانها عن الشاشات الجديدة على دعم الشاشات لتباين 1200:1، وسطوع 250 cd/m2، وتأتي الشاشات بتقنية Adaptive Sync التي تعمل على خفض نسبة تمزق الإطارات في الشاشة.
كما توضح ViewSonic أن شاشات VA3209-MH وVA3209-2K-MHD تأتي بمعدل تحديث 75 Hz، وبإستجابة سريعة بمعدل 4 مللي ثانية، كما تدعم الشاشات تدرج لوني بنسبة 75% من ألوان NTSC، ونسبة 104% من sRGB.
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