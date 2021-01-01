تعلن ViewSonic عن اثنان من شاشات IPS الجديدة

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أعلنت ViewSonic عن اثنان من شاشات IPS الجديدة وهما VA3209-MH وVA3209-2K-MHD، حيث تقدم الإصدارات الجديدة بحجم 32 إنش.



أكدت ViewSonic في إعلانها عن الشاشات الجديدة على دعم الشاشات لتباين 1200:1، وسطوع 250 cd/m2، وتأتي الشاشات بتقنية Adaptive Sync التي تعمل على خفض نسبة تمزق الإطارات في الشاشة.



كما توضح ViewSonic أن شاشات VA3209-MH وVA3209-2K-MHD تأتي بمعدل تحديث 75 Hz، وبإستجابة سريعة بمعدل 4 مللي ثانية، كما تدعم الشاشات تدرج لوني بنسبة 75% من ألوان NTSC، ونسبة 104% من sRGB.

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أيضاً تشير ViewSonic في إعلانها إلى أن شاشة VA3209-MH تدعم إنتاج 16.7 مليون من الألوان، وتدعم دقة 1080 بيكسل، بعمق ألوان 8 بت، بينما تدعم شاشة VA3209-2K-MHD عمق ألوان 10 بت، وتتميز بدقة 2560 في 1440 بيكسل.وتضم VA3209-MH منفذ HDMI واحد مع منفذ VGA، بينما تأتي شاشة VA3209-2K-MHD باثنان من منافذ HDMI، ومنفذ DisplayPort، وتضم الشاشات مكبرات صوتية بقدرة 2.5 W، مع حامل قابل للتعديل، وعدة VESA بحجم 100 في 100 مم.أيضاً من المقرر أن تأتي شاشة VA3209-MH بسعر 199 يورو، بينما تنطلق شاشة VA3209-2K-MHD بسعر259 يورو.