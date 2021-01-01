تطلق لينوفو Lenovo ThinkPad X1 Carbon في الذكرى 30 لإطلاق علامة ThinkPad

تحتفل شركة لينوفو بالذكرى 30 على إطلاق علامة ThinkPad التجارية، ولقد أطلقت الشركة إصدار Lenovo ThinkPad X1 Carbon إحتفالاً بالذكرى السنوية لإنطلاق العلامة التجارية.
انطلق الإصدار الخاص ThinkPad X1 Carbon 30th Anniversary من لينوفو بإصدار محدود يتضمن عدد 5000 وحدة من الجهاز، وتصميم من ألياف الكربون، كما يظهر شعار ThinkPad بألوان RGB ثلاثية.
ويضم ThinkPad X1 شاشة OLED بحجم 14 إنش، بجودة عرض 2.8K، أو دقة 2880 في 1080 بيكسل، أيضاً تدعم الشاشة تدرج لوني من P3 بنسبة 100%، ومعدل تحديث 90Hz.
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