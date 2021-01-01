تطلق لينوفو Lenovo ThinkPad X1 Carbon في الذكرى 30 لإطلاق علامة ThinkPad



Lenovo ThinkPad X1 Carbon Lenovo ThinkPad X1 Carbon

تحتفل شركة لينوفو بالذكرى 30 على إطلاق علامة ThinkPad التجارية، ولقد أطلقت الشركة إصدار Lenovo ThinkPad X1 Carbon إحتفالاً بالذكرى السنوية لإنطلاق العلامة التجارية.



انطلق الإصدار الخاص ThinkPad X1 Carbon 30th Anniversary من لينوفو بإصدار محدود يتضمن عدد 5000 وحدة من الجهاز، وتصميم من ألياف الكربون، كما يظهر شعار ThinkPad بألوان RGB ثلاثية.



ويضم ThinkPad X1 شاشة OLED بحجم 14 إنش، بجودة عرض 2.8K، أو دقة 2880 في 1080 بيكسل، أيضاً تدعم الشاشة تدرج لوني من P3 بنسبة 100%، ومعدل تحديث 90Hz.

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كما يضم الجهاز رقاقة معالج Intel Core i7-1260P، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت.أيضاً يتضمن الجهاز كاميرة بدقة مرتفعة 1080 بيكسل، لدعم تقنية التعرف على الوجه في Windows Hello، كما يأتي الجهاز بعدد 4 من الميكروفونات لإلتقاط الصوتيات من مسافة بعيدة.كما يتميز صندوق التغليف الخاص بجهاز ThinkPad X1 Carbon 30th بتصميم من الخيزران وألياف قصب السكر بنسبة 100% وهي مواد تدعم التجديد، كما يضم الصندوق كتيب يستعرض تاريخ العلامة التجارية.ومن المقرر أن ينطلق جهاز Lenovo ThinkPad X1 Carbon بسعر 2870 دولار، على أن يتوفر في الأسواق في شهر ديسمبر من هذا العام.