يأتي هاتف OPPO A98 بشاشة منحنية ومستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل

كشفت أحدث التسريبات عن بعض التفاصيل المتوقعة في إصدار Oppo القادم OPPO A98، حيث يشار إلى أن الهاتف يأتي بشاشة منحنية ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.
تؤكد بعض التقارير على أن شركة Oppo بدأت العمل على تطوير أقوى إصدارات قدمت في سلسلة هواتف A حتى الآن، ولقد كشفت تسريبات جديدة نشرت عبر Digital Chat Station على منصة Weibo أن الهاتف القادم من السلسلة يأتي بثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، كما يتميز بشاشة منحنية.
أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف أعلى دقة مستشعر قدمت في هذه السلسلة، مع أسرع تقنية شحن، كما يشار إلى أن هذا الإصدار ينطلق بعنوان OPPO A98.
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