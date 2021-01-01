يأتي هاتف OPPO A98 بشاشة منحنية ومستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل



OPPO A98 OPPO A98

كشفت أحدث التسريبات عن بعض التفاصيل المتوقعة في إصدار Oppo القادم OPPO A98، حيث يشار إلى أن الهاتف يأتي بشاشة منحنية ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W.



تؤكد بعض التقارير على أن شركة Oppo بدأت العمل على تطوير أقوى إصدارات قدمت في سلسلة هواتف A حتى الآن، ولقد كشفت تسريبات جديدة نشرت عبر Digital Chat Station على منصة Weibo أن الهاتف القادم من السلسلة يأتي بثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، كما يتميز بشاشة منحنية.



أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف أعلى دقة مستشعر قدمت في هذه السلسلة، مع أسرع تقنية شحن، كما يشار إلى أن هذا الإصدار ينطلق بعنوان OPPO A98.

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أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف OPPO A98 يأتي بشاشة تدعم معدل تحديث 120Hz، وجودة عرض Full HD+، كما يأتي الهاتف بتعتيم 2160Hz PWM.كما يضم الهاتف رقاقة معالج كوالكوم بنموذج رقم SM7325 أو رقاقة Snapdragon 778G، أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.