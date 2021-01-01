اعرف التفاصيل : آبل تؤكد طرح هواتف أيفون المقبلة بمنفذ شحن USB-C..

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أكدت شركة أبل قدوم منفذ الشحن USB-C إلى هواتف آيفون تنفيذاً لأوامر الاتحاد الأوروبي الذي يشترط وجود هذا المنفذ في جميع الهواتف التي ستباع في الدول الأعضاء في الاتحاد، وفقاً لتقرير نشره موقع ذا فيرج. وطرح صحفي وول ستريت جورنال سؤالاً على نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في شركة أبل جريج جوزوياك عما إذا كانت الشركة ستستبدل منفذ الشحن الموجود في آيفون حالياً، فأجابه قائلاً: "هذا واضح، سيتوجب علينا أن نمتثل لذلك، لا يوجد لدينا خيار". وأضاف جوزوياك: "الأوروبيون هم من يفرضون التوقيت على المستهلكين الأوروبيين"، وأوضح أن جميع الهواتف والحواسب اللوحية يتوجب عليها استخدام منفذ USB-C بحلول خريف عام 2024، ورفض في المقابل الإجابة عن سؤاله عما إذا كانت الشركة تود أن تضيف المنفذ الجديد إلى الهواتف التي ستباع خارج الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، أوضح جوزوياك باستفاضة أن أبل ليست سعيدة بإجبارها قانونياً على إجراء هذا التغيير في هاتفها، وقبل الإقرار بأن الشركة يتوجب عليها أن تمتثل للقانون، شرح جوزوياك كيف فضلت أبل تاريخياً أن تسير في طريقها الخاص وأن تثق بمهندسيها بدلاً من إجبارها على تبني معايير يقرها المشرعون.