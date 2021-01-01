تدخل موتورولا المنافسة بهاتفها الرائد Moto X40 .. المواصفات الكاملة

يبدو أن شركة موتورولا ستدخل المنافسة الفترة القادمة بهاتف جديد من الفئة الرائدة ، حيث سينطلق الهاتف تحت اسم Moto X40، وسيحصل على عدد من المواصفات الجبارة أبرزها أفضل معالج أندرويد في 2023 .
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف موتورولا Moto X40 سيأتي بشاشة من نوع OLED قياس6.67 بوصة، حيث تقدم الشاشة جودة +Full HD مع دقة تبلغ 1،080 × 2400 بكسل وألوان 10 بت، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، وأسرع معدل تحديث 165 هرتز في الثانية .
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