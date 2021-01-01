يرفع الدولار أسعار سيارات بستيون موديل 2022

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سيارات بستيون موديل 2022

أعلنت شركة مصر حلوان أوتوموتيف وكيل بستيون في مصر، عن زيادة أسعار سيارات بستيون موديل 2022 بقيم وصلت إلى 80 ألف جنيه، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من بداية نوفمبر المقبل، على طرازاتها الأربعة، وهم ” T33 ، T55 ، T77، و B70 ” داخل السوق المحلية.

بستيون T33 موديل 2022
حيث سجلت سيارات بستيون T33 موديل 2022، للفئة الأولى سعر 554 ألف جنيه بدلا من 495 ألف جنيه، وارتفعت الفئة الثانية إلى 588 ألف جنيه، مقارنة بـ 495 ألف جنيه.

سيارات بستيون T55 موديل 2022
بينما بلغت أسعار بستيون T55 موديل 2022 ، للفئة الأولى 666 ألف جنيه مقابل 595 ألف جنيه، وسجلت الفئة الثانية سعر 711 الف جنيه بدلاً من 635 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة فقفزت أسعارها إلى 733 ألف جنيه بدلا من 655 ألف جنيه.

أسعار بستيون T77 موديل 2022
أما سيارات بستيون T77 موديل 2022 فصعدت الفئة الأولى منها إلى سعر 677 ألف جنيه بدلًا من 605 ألف جنيه، والفئة الثانية 733 ألف جنيه، مقارنة بـ 655 ألف جنيه، والفئة الثالثة بنحو 767 ألف جنيه، بدلًا من 685 ألف جنيه.

بستيون B70 موديل 2022
وقدرت أسعار بستيون B70 موديل 2022 ، للفئة الأولى بنحو 644 ألف جنيه مقابل 575 ألف جنيه، وارتفعت أسعار الفئة الثانية بنحو 756 ألف جنيه، بدلاً من 675 آلاف، والفئة الثالثة 800 ألف جنيه مقارنة بـ 715 ألفاً.

المصدر: Egypt automotive

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