تصيب لعنة الدولار أسعار سيارات نيسان صني 2023



نيسان صني 2023 نيسان صني 2023

أعلنت شركة نيسان إيجيبت موتورز، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية ج في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات نيسان صني 2023 بقيمة 35 آلف جنيه على جميع فئاتها داخل الأسواق المصرية.



أسعار نيسان صني موديل 2023

حيث بلغت نيسان صني موديل 2023 في فئتها الأولى سعر 291.400 جنيه، بدلًا من 271.400 جنيه، بفارق 20 ألف جنيه، فيما جاءت أسعار الفئة الثانية بنحو 322.500 مقارنة بـ292.500 جنيه، بارتفاع 30 ألف جنيه



وارتفعت الفئة الثالثة إلى سعر 343 ألف جنيه، بدلًا من 311 ألف جنيه، بزيادة 32 ألف جنيه، وقفزت أسعار الفئة الرابعة حتى 357 ألف جنيه، بدلًا من 322 ألف جنيه، بزيادة 35 ألف جنيه.

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مواصفات نيسان صني 2023وتأتي سيارات نيسان صني 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي التى تُمكنها من التسارع من الثبات حتى 100 كم/ ساعة خلال 15.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.وتقدم السيارة بالأبعاد الخارجية للطول 4425 مم، بينما العرض 1695 مم، والارتفاع 1500 مم، وسعة صندوق الأمتعة نحو 490 لتر.وتحتوي على مواصفات قياسية للأمن والسلامة، منها نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى وسائدهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام مانع للسرقة.وتضمنت التجهيزات والكماليات لسيارات نيسان صني 2023 على مصابيح ضباب أمامية هالوجين، مصابيح خلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، والتحكم في مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.