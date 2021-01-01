زيادة 57 ألف جنيه لأسعار سيارات نيسان سنترا 2023



نيسان سنترا 2023 نيسان سنترا 2023

كشفت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية نيسان في مصر، عن زيادة أسعار سيارات نيسان 2023، بقيم تتراوح بين 37 ألف جنيه، إلى 57 ألف جنيه، على فئاتها المتاحة داخل السوق المصرية.



أسعار نيسان سنترا موديل 2023

حيث قفزت أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 ، للفئة الأولى إلى 431.500 جنيه، بدلًا من 394.500 جنيه، بفارق 37 ألف جنيه، فيما قدرت اسعار سيارات الفئة الثانية بنحو 459.500 جنيه، مقارنة بـ 412.500 جنيه، بفارق 47 ألف جنيه،



وسجلت أسعار الفئة الثالثة مبلغ 488.400 جنيه، مقارنة بـ 431.400 جنيه، بزيادة 57 ألف جنيه، بينما بلغت الفئة الرابعة سعر 492.400 جنيه، بدلًا من 435.400 جنيه، بارتفاع 57 ألف جنيه

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مواصفات نيسان سنترا 2023وتعتمد نيسان سنترا الجديدة على محرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 118 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، ويتصل المحرك بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، حيث تعتمد السيارة على منظومة جر أمامي تمكنها من التسارع من وضع الثبات لتصل إلى 100 كم/ ساعة خلال 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود بها نحو 8.9 لتر عند قطع السيارة مسافة 100 كم.وزودت نيسان سيارتها سنترا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان مثل منظومة الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل في الفئات الأعلى، وإضافة الى ذلك تضمنت السيارة فتحة سقف كهربائية، مقود حركة مزود بالعديد أنظمة التحكم، وتشمل كماليات السيارة التنبيه في حالة السرعة المفرطة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى حساسات الركن، وكاميرا الركن الخلفية، وخاصية التحكم في الملاحة.وتقف نيسان سنترا 2023 على جنوط بمقاس 16 بوصة، ودعمت بمصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، وزر تشغيل المحرك، وتكييف هواء ثنائي المناطق، وعجلة القيادة متعددة المهام قابلة للتعديل وضبط مستوى يتناسب مع وضعية السائق، بالإضافة إلى مرايات كهربائية، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات بقياس 7 بوصات، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 سماعات، وبلوتوث.