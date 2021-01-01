بالفيديو : شباب من فيتنام يصنعن نسخة مطابقة لسيارة بوجاتي شيرون



بوجاتي شيرون بوجاتي شيرون

انتشر على الإنترنت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الفيديوهات لمجموعة من الشباب من فيتنام قرروا تطوير وصنع نسخة من سيارة بوجاتي شيرون الفرنسية الخارقة، حيث صممت المجموعة هذه النسخة بشكل مطابق تماما للسيارة الفرنسية على مدار عدة أشهر.



وضم الفيديو في أسفل هذا الخبر تطوير الهيكل الخارجي للسيارة بشكل كبير، ولم يركز الفيديو على مواصفات السيارة و محركها والأجزاء الميكانيكية فيها، وذلك لأنه تم تناولها في فيديوهات أخرى ضمن تلك القناة التي نشرت الفيديو على يوتيوب.



