بالفيديو : شباب من فيتنام يصنعن نسخة مطابقة لسيارة بوجاتي شيرون

آخر الأخبارأخبار السيارات › بالفيديو : شباب من فيتنام يصنعن نسخة مطابقة لسيارة بوجاتي شيرون

صورة الخبر: بوجاتي شيرون
بوجاتي شيرون

انتشر على الإنترنت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الفيديوهات لمجموعة من الشباب من فيتنام قرروا تطوير وصنع نسخة من سيارة بوجاتي شيرون الفرنسية الخارقة، حيث صممت المجموعة هذه النسخة بشكل مطابق تماما للسيارة الفرنسية على مدار عدة أشهر.

وضم الفيديو في أسفل هذا الخبر تطوير الهيكل الخارجي للسيارة بشكل كبير، ولم يركز الفيديو على مواصفات السيارة و محركها والأجزاء الميكانيكية فيها، وذلك لأنه تم تناولها في فيديوهات أخرى ضمن تلك القناة التي نشرت الفيديو على يوتيوب.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو : شباب من فيتنام يصنعن نسخة مطابقة لسيارة بوجاتي شيرون

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6699

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager